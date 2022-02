MotoGP: H Yamaha παρουσιάζει την ομάδα της για το 2022

Η Monster Energy Yamaha MotoGP αποκάλυψε επίσημα την ομάδα της για το 2022, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021, Fabio Quartararo, να δηλώνει έτοιμος να υπερασπιστεί το στέμμα του και τον Franco Morbidelli να προετοιμάζεται για την πρώτη πλήρη σεζόν με τα εργοστασιακά χρώματα της ιαπωνικής εταιρείας.

Πέρυσι, ο Fabio Quartararo πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Monster Energy Yamaha MotoGP, με τον Γάλλο να αποδεικνύει με το καλημέρα σχεδόν τη δυναμική του κατακτώντας το ανώτερο σκαλί του βάθρου στη σέλα της Yamama M1 στο δεύτερο κιόλας αγώνας της σεζόν, στην Doha. Επιδεικνύοντας υποδειγματική σταθερότητα στην απόδοσή του, ο Fabio Quartararo απέσπασε συνολικά άλλα εννέα βάθρα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων νικών, ολοκληρώνοντας την αγωνιστική σεζόν του 2021 με την κατάκτηση του τίτλου – του πρώτου στην καριέρα του στο MotoGP.

Ο Franco Morbidelli ήταν προγραμματισμένο πέρσι να αγωνιστεί με την «δορυφορική» ομάδα της Yamaha, ωστόσο ένας τραυματισμός στο γόνατο έβαλε πρόωρο τέλος στην προσπάθεια του Ιταλού αναβάτη. Η συνέχεια ήταν ακόμα πιο… διαφορετική, με τον Ιταλό να επιστρέφει στο paddock του MotoGP και στην αγωνιστική δράση στους τελευταίους πέντε γύρους, αυτή τη φορά όμως στη σέλα της Yamaha M1 της εργοστασιακής ομάδας μετά το διαζύγιο του Maverick Vinales με την τελευταία.

