MotoGP – Ιαπωνία: Νίκη για τον Jorge Martin… στα μισά

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στο Motegi της Ιαπωνίας για το 14ο GP της χρονιάς στο MotoGP, ο Jorge Martin ήταν και πάλι αυτός που έστριψε πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Jack Miller και τον Francesco Bagnaia. Όμως, η βροχή που είχε «επισκεφτεί» την πίστα ήδη από τον γύρο σχηματισμού άλλαξε άρδην τα πλάνα όλων, με σχεδόν το σύνολο των αναβατών να μπαίνει αμέσως μετά το πέρας του πρώτου κιόλας γύρου στα πιτ για αλλαγή μοτοσικλέτας.

Flag-to-flag here we go! 🌧️

THEY’RE ALL IN! ✅

Εντός πίστας, με τα σλικ ελαστικά του Γάλλου κατασκευαστή, έμειναν οι Michele Pirro και Fabio Quartararo, οδηγώντας προσωρινά την κούρσα.

Με τη βροχή να συνεχίζεται και τους υπόλοιπους «στεγνούς» αναβάτες να μπαίνουν τελικά και αυτοί στα πιτ, επικεφαλής του αμιγώς βρόχινου πλέον αγώνα βρέθηκε ο Aleix Espargaro, έχοντας πίσω του τους Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Marc Marquez και Marco Bezzecchi.

Γρήγορα, ο Jorge Martin άρχισε να δείχνει και στο βρεγμένο τα δόντια του, περνώντας τόσο τον επικεφαλής της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών όσο και τον Aleix Espargaro. Σύντομα, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team ανέβηκε δεύτερος και τρίτος ο Marco Bezzecchi, ο οποίος άρχισε να νιώθει ζεστή των ανάσα του Marc Marquez αλλά και του Miguel Oliveira που σε αυτές τις συνθήκες άρχισαν να ανεβάζουν ρυθμό.

Η πραγματική… απειλή όμως ήταν ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο οποίος ακολούθησε στο βρεγμένο έναν καταιγιστικό ρυθμό. Έτσι, ο Ισπανός της Repsol Honda πέρασε με συνοπτικές διαδικασίες των Marco Bezzecchi για την τρίτη θέση κυνηγώντας στη συνέχεια τον Francesco Bagnaia, o οποίος και σήμερα δεν έδειχνε ικανός να αντισταθεί στην ταχύτητα του Jorge Martin που οδηγούσε την κούρσα με διαφορά άνω του 1 δλ..

Με τη βροχή όμως να εντείνεται σε επικίνδυνα για την ασφάλεια των αναβατών επίπεδα, οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να διακόψουν τον αγώνα, δώδεκα γύρους πριν το προγραμματισμένο πέσιμο της καρό σημαίας.

Race stopped due to the increasingly heavy rain 🌧️ #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/5nFfMU1eti

Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε τελικά το Ιαπωνικό GP, με τον Jorge Martin να φεύγει από το Motegi με μια ακόμα νίκη. Στο βάθρο μαζί του ανέβηκαν οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Aleix Espargaro, Jack Miller, Augusto Fernandez, Fabio di Giannantonio, Raul Fernandez και Fabio Quartararo.

Στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών οι Ισπανός της Prima Pramac υπολείπεται πλέον μόλις 3 βαθμούς από τον Francesco Bagnaia, ενώ τρίτος παραμένει με διαφορά 54 βαθμών από την κορυφή ο Marco Bezzecchi.

Ο επόμενος αγώνας για το MotoGP θα πραγματοποιηθεί στην Ινδονησία, σε δύο εβδομάδες από σήμερα.

That’s it! 🚩✅@88jorgemartin is the WINNER of the #JapaneseGP! 🇯🇵🏆#MotoGP pic.twitter.com/y87tIlbOaM

