MotoGP – Ινδονησία: Η pole position στον Luca Marini, η νίκη στο sprint στον Jorge Martin

Οι Ducati των Luca Marini και Jorge Martin μοιράστηκαν τις εντυπώσεις -και όχι μόνο- σε κατατακτήριες και sprint στην Ινδονησία, στα πλαίσια του 15ου γύρου του MotoGP για το 2023.

Με 5+1 αγώνες να απομένουν για το πέσιμο της καρό σημαίας στο MotoGP για το 2023, οι ομάδες και οι αναβάτες της μεγάλης κατηγορίας δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό το τριήμερο αυτό στη «θερμή» Ινδονησία και στο Mandalika International Circuit που φέτος είναι σε θέση να προσφέρει υψηλότερα περιθώρια πρόσφυσης -τουλάχιστον αγωνιστική γραμμή- χάρη στη νέα ασφαλτόστρωση (δείτε το σχετικό βίντεο στη συνέχεια).

Υπό τη σκιά της είδησης που ήρθε την περασμένη Πέμπτη να επιβεβαιώσει τη μεταγραφή του Marc Marquez στη Gresini Racing για το 2024, στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 που ολοκληρώθηκαν χθες νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας ο Jorge Martin ήταν ο ταχύτερος δείχνοντας για μία ακόμα φορά αποφασισμένος να διεκδικήσει τον φετινό τίτλο, όντας μόλις 3 βαθμούς πίσω από τον Franceco Bagnaia στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος Αναβατών. Ωστόσο, ήταν οι δύο RS-GP της Aprilia των Mavarick Vinales και Aleix Espargaro εκείνες που έκλεψαν την παράσταση με το ρυθμό αγώνα, αλλά και με την ταχύτητα που επέδειξαν στο FP1, καταλαμβάνοντας στο τέλος της χρονομετρημένης διαδικασίας τις θέσεις 2 και 3, αντίστοιχα.

The Aprilias and KTMs look as though they’re here to spoil the Ducati party this weekend! ⚔️#MotoGP FP1 complete, see you later this afternoon! 👋#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/iiE6N9iFB1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023

Κάτι που επιβεβαιώθηκε περίτρανα στις Δοκιμές που ακολούθησαν αμέσως μετά, με τους δύο Ισπανούς -αυτή τη φορά με τον Aleix Espargaro στην κορυφή- να «γράφουν» το 1-2. Ωστόσο, ο άνθρωπος της ημέρας ήταν ο Marco Bezzecchi, ο οποίος, αν και σε διαδικασία ανάρρωσης μετά τον τραυματισμό του, ολοκλήρωσε εμφατικά το Practice στη θέση 3, λίγα μόλις 24ωρα μετά την εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη στην κλείδα του δεξιού του χεριού ύστερα από πτώση που είχε σε προπόνηση με μοτοσικλέτα motocross το περασμένο Σάββατο στο ράντσο της Ακαδημίας VR46 του Valentino Rossi.

Broken collarbone? Surgery five days ago? No problem 😎 Bezzecchi with a heroic performance on Day 1 in Indonesia! 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/U2xNgrE9dl — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder και πέμπτος ο Jorge Martin. Το εισητήριο που οδηγεί απευθείας στο Q2 πήραν επίσης οι Marc Marquez, Miguel Oliveira, Fabio di Giannantonio, Jack Miller και Fabio Quartararo. Εκτός 10άδας, ύστερα από ένα μικρό λάθος στον τελευταίο του γύρο, έμεινε ο Francesco Bagnaia σημειώνοντας τον 16o χρόνο.

Late drama for @PeccoBagnaia at T15! 😱 The reigning World Champion made a costly mistake while chasing a Top-10 spot ⚠️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/gs74Amnngp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023

Σήμερα το πρωί στο FP2, ο Jorge Martin έκανε και πάλι το θαύμα του σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο. Ωστόσο, η πραγματική έκπληξη ήρθε λίγο αργότερα στις Κατατακτήριες 1, όταν ο Francesco Bagnaia δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση, την οποία του στέρησαν οι Luca Marini, επίσης με Ducati, αλλά και στο νήμα ο ομόσταβλός του, Enea Bastianini.

Στο κρίσιμο Q2 που ορίζει τη σειρά εκκίνησης τόσο στο sprint όσο και στο GP της Κυριακής, ήρθε μια ακόμα ανατροπή, με τον Luca Marini να έρχεται… ζεστός και με έναν εκπληκτικό γύρο-ρεκόρ να κατακτά την πρώτη pole position στην καριέρα του στο MotoGP, εμπρός από τις δύο Aprilia των Maverick Vinales και Aleix Espargaro. Τη δεύτερη γραμμή της σχάρας εκκίνησης κατέλαβαν οι Fabio Quartararo, Brad Binder και Jorge Martin, ενώ τη 10άδα συμπλήρωσαν οι Fabio di Giannantonio, Marc Marquez, Marco Bezzecchi και Jack Miller.

MotoGP: Η μάχη στο sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Maverick Vinales να είναι ο κερδισμένος και να παίρνει προσωρινά τα ηνία μετά την Τ1, μπροστά από τον Luca Marini και τον πολύ καλό με το καλημέρα Fabio Quartararo. Πίσω από τον Γάλλο ακολουθούσε ο Jorge Martin, που αμέσως έκανε την κίνηση του περνώντας τρίτος στην προσωρινή κατάταξη του sprint.

Με τη συμπλήρωση του δεύτερου μόλις γύρου, ο Aleix Espargaro έχασε την ισορροπία του προσπαθώντας να περάσει τον Brad Binder που ακολουθούσε πίσω από το γκρουπ των πρωτοπόρων, με αποτέλεσμα και οι δύο να εγκαταλείψουν ύστερα από την επαφή των μοτοσικλετών τους.

Αυτό το συμβάν, σε συνδυασμο με την πτώση και εγκατάλειψη και του Marc Marquez, προήγαγε τον Marco Bezzecchi στην πέμπτη θέση και τους Fabio di Giannantonio, Enea Bastianini και Francesco Bagnaia στις αμέσως επόμενες.

Εννέα γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, ο Jorge Martin άρχισε να δείχνει τα δόντια του και με εκπληκτικό ρυθμό «έπιασε» και πέρασε τον Luca Marini για τη δεύτερη θέση με μια εντυπωσιακή… βουτιά στα φρένα, βάζοντας ρότα στη συνέχεια για τον Maverick Viales, ο οποίος ήδη είχε ανοίξει μια διαφορά ασφαλείας της τάξης του 1 δλ.

Εν τω μεταξύ, ο Marco Bezzecchi ανέβηκε μια ακόμα θέση περνώντας την Yamaha M1 του Fabio Quartararo, ενώ πιο πίσω ο Francesco Bagnaia άρχισε να πιέζει τον ομόσταβλό του.

Με πέντε γύρους να απομένουν, ο Jorge Martin πέρασε με εκπληκτικό ρυθμό και τον Maverick Vinales, κάτι που αμέσως μετά πραγματοποίησε τόσο ο Luca Marini όσο και ο εξαιρετικός, αν και τραυματίας, Marco Bezzbecchi, συμπληρώνοντας έτσι το βάθρο πίσω από τον νικητή του sprint και πρωτοπόρου πλέον στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών.

It’s getting worse for Maverick! 😮@Luca_Marini_97 picked him off and now Bezzecchi is trying to do the same! ⚔️#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/GOZtwjrvBm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 14, 2023

Πέμπτος ολοκλήρωσε ο Fabio Quartararo, κρατώντας πίσω του τους Fabio di Giannantonio καθώς και τις εργοσασιακές Ducati GP23 των Enea Bastianini και Francesco Bagnaia. Tην 10άδα συμπλήρωσαν οι Jack Miller και Miguel Oliverira.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα sprint στο Mandalika International Circuit, ο Jorge Martin τίθεται για πρώτη φορά φέτος επικεφαλής στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών με διαφορά 7 βαθμών από τον Francesco Bagnaia.

Ομάδες και αναβάτες ανανεώνουν το ραντεβού για αύριο, με τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP να σβήνουν και πάλι στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας.