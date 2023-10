MotoGP – Ινδονησία: Νίκη-ανάσα για το πρωτάθλημα για τον Francesco Bagnaia

O Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 έκανε έναν εκπληκτικό αγώνα από την 13η θέση που εκκινούσε και παίρνοντας εμφατικά τη νίκη στο 15o GP της χρονιάς στο MotoGP, εκμεταλλεύτηκε ιδανικά και το λάθος του μεγάλου αντιπάλου του, Jorge Martin.

Εκπληκτική ήταν η εκκίνηση για το 15ο GP της χρονιάς στο MotoGP για τον Jorge Martin από τη δεύτερη σειρά της σχάρας, με τον Ισπανό να παίρνει με το καλημέρα τα ηνία του αγώνα «απέναντι» στους Maverick Vinales και Fabio Quartararo.

Εν τω μεταξύ, ο pole-man, Luca Marini, έχασε πολύτιμο έδαφος στην Τ1, αλλά και οριστικά κάθε δυνατότητα για κάτι καλό στο σημερινό αγώνα, όταν «άγγιξε» τον υπερβολικά επιθετικό Brad Binder. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια άδοξη πτώση και εγκατάλειψη για τον αναβάτη της Mooney VR46 Racing Team και, λίγο αργότερα, μια ποινή long-lap για τον Νοτιοαφρικανό της KTM.

Εντυπωσιακή εκκίνηση είχε όμως και ο Francesco Bagnaia, ο οποίος από την 13η θέση του grid έφτασε μέσα σε τρεις μόλις γύρους τρίτος(!), βάζοντας πλώρη για το δίδυμο των Jorge Martin-Maverick Vinales.

Τέταρτος έως και εκείνη τη στιγμή ήταν ο… προσεκτικός σήμερα Aleix Espargaro, με τον Γάλλο της Yamaha πίσω του να «συγκρατεί» εύκολα τους Jack Miller, Marco Bezzecchi και Miguel Oliveira που ακολουθούσαν.

Η μεγάλη ανατροπή ήρθε 15 γύρους πριν το τέλος, όταν ο Jorge Martin, ο αδιαμφιλονίκητος μέχρι τότε επικεφαλής του αγώνα, έχασε το μπροστινό της GP23 εγκαταλείποντας άδοξα τη μάχη – κάτι που έβαλε εκ νέου «φωτιά» στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών.

Ενόσω ο Fabio Quartararo περνούσε τον Aleix Espargaro για την τρίτη θέση της προσωρινής κατάταξης, ο Francesco Bagnaia άρχισε να «πιάνει» τον Maverick Vinales στην κορυφή. H διαφαινόμενη «αλλαγή φρουράς» ήρθε 8 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, με τον Ιταλό της Ducati Lenovo Team να περνά τον Ισπανό της Aprilia, που εμφανώς άρχισε να χάνει έδαφος δεχόμενος την επίθεση του σταθερού αλλά και ταχύτατου σήμερα Fabio Quartararo.

Ο αγώνας στο Mandalika International Circuit ολοκληρώθηκε χωρίς περαιτέρω δράματα, με τον Francesco Bagnaia να παίρνει τη νίκη και να ανακτά την πρωτοπορία στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών «απέναντι» στον Jorge Martin με διαφορά 18 βαθμών. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο… αμυνόμενος Maverick Vinales και στο τρίτο ο Fabio Quartararo.

Σχεδόν… αθόρυβα την τέταρτη θέση πήρε ο Fabio di Giannantonio με την GP22 της Gresini, ενώ τις επόμενες κατέλαβαν οι Marco Bezzecchi, Brad Binder, Jack Miller, Enea Bastianini, Alex Rins και Aleix Espargarο.

O επόμενος αγώνας για το MotoGP είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Philip Island της Αυστραλίας.