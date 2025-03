MotoGP – ΗΠΑ: Déjà vu

O Marc Marquez συνεχίζει απτόητος το σερί των pole position και νικών του στο φετινό MotoGP.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Circuit Of The Americas, τρίτο γύρο του φετινού πρωταθλήματος στο MotoGP, ξεκίνησε χθες με τα καθιερωμένα δύο «σετ» χρονομετρημένων δοκιμασιών. Στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, η αγωνιστική δράση διεξήχθη σε βρόχινες συνθήκες, με τον Franco Morbidelli να σημειώνει τον ταχύτερο χρόνο και τον Marc Marquez την πρώτη πτώση σου σε επίσημη χρονομετρημένη διαδικασία με τα χρώματα της Ducati Lenovo Team. O Jack Miller με την Pramac Yamaha έλαμψε σε αυτές τις περιστάσεις, σημειώνοντας τον δεύτερο χρόνο, εμπρός από τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, τον Johan Zarco και τον Pedro Acosta, ενώ έκτος κατετάγη ο Francesco Bagnaia.

Στο ακόμα πιο κρίσιμο Practice που ακολούθησε, ο Marc Marquez… έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, όντας ξεκάθαρα ο κυρίαρχος. Με την πίστα να στεγνώνει μετά τα πρώτα 20 λεπτά, ο Ισπανός ηγήθηκε εύκολα απέναντι στις δύο Ducati της Pertamina Enduro VR46 Racing Team των Fabio di Giannantonio και Franco Morbidelli. Ο Alex Marquez ακολούθησε, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο rookie Fermin Aldeguer «γράφοντας» τον πέμπτο χρόνο. Την απευθείας πρόκριση για τις Κατατακτήριες 2 πήραν επίσης ο Jack Miller, ο Pedro Acosta, o Maverick Vinales (σ.σ.: ο νικητής του GP HPA το 2024), ο Joan Mir και o Francesco Bagnaia.

Σήμερα, ο καιρός τα… γύρισε στα συνηθισμένα, με την βροχή να λάμπει δια της απουσίας της και τον ήλιο να κάνει δειλά δειλά την παρουσία του. Στο FP2, το οποίο άνοιξε τη σημερινή αγωνιστική αυλαία, τα αδέλφια Marc και Alex Marquez έκαναν το 1-2, με τον Maverick Vinales να πλασάρεται με την RC16 στην τρίτη θέση, ενώ στις Κατατακτήριες 1 λίγα λεπτά αργότερα, την πρόκριση στο Q1 πήραν οι Luca Marini και Fabio Quartararo.

Η μάχη της pole position εξελίχθηκε σε εύκολη υπόθεση για τον Marc Marquez που πήρε την τρίτη συνεχόμενη πρωτιά του σε Κατατακτήριες 2 το 2025 και την όγδοοη συνολικά στο Circuit Of The Americas, εμπρός από τον ταχύτατο Fabio di Giannantonio που αρχίσει να επαναεπιβεβαιώνει την ταχύτητα του έχοντας πλέον αναρρώσει από τον πρόσφατο τραυματισμό του στην κλείδα. Την πρώτη σειρά της σχάρας εκκίνησης συμπλήρωσε μία ακόμα Ducati, εκείνη του Alex Marquez. Πρώτος, αλλά στη δεύτερη σειρά, ο Pedro Acosta, ο οποίος έχει δίπλα του τις… Ducati των Franco Morbidelli και Francesco Bagnaia που συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα ανταγωνιστικότητας στη σέλα της εργοστασιακής GP25. Εντός δεκάδας οι Honda RC213V των Luca Marini και Joan Mir, η Yamaha M1 του Jack Miller και η KTM RC16 του Maverick Vinales.

3 poles in a row for the COTA sheriff! 🤠#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/PXN4aorDUd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2025

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 10 γύρων

Αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στην εκκίνηση του sprint οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez έδωσαν μια σκληρή και καθαρή μάχη για την πρωτιά, με τελικό νικητή τον Ισπανό. Τρίτος, ο Alex Marquez, και τέταρτος ο Pedro Acosta.

Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του δεύτερου γύρου, ο Alex Marquez ανέβασε περαιτέρω ρυθμό, περνώντας δεύτερος, ενώ τέταρτος ανέβηκε ο Fabio Quartararo. Πιο πίσω ακολουθούσαν οι δύο αναβάτες της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, με επικεφαλής του ντουέτου τον Franco Morbidelli.

Με τα αδέλφια Marquez να ανοίγουν διαφορά άνω των 2 δλ. στην κορυφή, το ενδιαφέρον από το δεύτερο μισό του sprint επικεντρώθηκε στις πιο πίσω θέσεις. Ένα μικρό οδηγικό λάθος του Fabio Quartararo έδωσε την ευκαιρία στον Franco Morbidelli να ανέβει τέταρτος, πίσω από τον Francesco Baganaia, ο οποίος έβλεπε τους δύο πρωτοπόρους (του αγώνα και του πρωταθλήματος) Marc και Alex Marquez να απομακρύνονται εμπρός του. Εν τω μεταξύ, ο Fabio di Giannantonio εκμεταλλεύτηκε τη μάχη των Morbidelli-Quartararo, που είχε ως νικητή τον Ιταλο-Βραζιλιάνο, σκαρφαλώνοντας αυτός στην τέταρτη θέση.

Έτσι, ο Marc Marquez πήρε μια ακόμα νίκη (την όγδοοη στο Circuit Of The Americas), ο αδελφός του Alex μια ακόμα δεύτερη θέση, και ο Francesco Bagnaia την τρίτη. Ακολούθησαν οι Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo, Pedro Acosta, Luca Marini, Brad Binder και Ai Ogura.

Μετά και την ολοκλήρωση σημερινού του sprint στο Austin, ο Marc Marquez συνεχίζει… απτόητος να προηγείται στη σχετική κατάταξη του 2025 έχοντας πλέον 86 βαθμούς. Πίσω του ακολουθούν οι Alex Marquez και Francesco Bagnaia με 67 και 50 βαθμούς αντίστοιχα.

Τα φώτα στο Circuit Of The Americas για το τρίτο GP της χρονιάς σβήνουν αύριο Κυριακή στις 22:00.