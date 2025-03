MotoGP – ΗΠΑ: Νίκη για τον Francesco Bagnaia μετά την πτώση του Marc Marquez

Ο Marc Marquez έκανε το μοιραίο λάθος από την κορυφή «παραδίδοντας» τη νίκη στο Circuit Of The Americas στον ομόσταβλό του στην Ducati, Francesco Bagnaia.

Μετά την παύση της μεσημεριανή βροχής και την ανακήρυξη του GP στο Circuit Of The Americas σε «βρόχινο», το μεγάλο στοίχημα για τους αναβάτες του grid ήταν με ποιο τύπο ελαστικών θα ξεκινούσαν τον σημερινό, τρίτο αγώνα του φετινού MotoGP των 20 για την περίσταση γύρων.

Όμως, με την πίστα των 5,5 χλμ. στεγνή σε πολλά τμήματά της, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ανάψει το πράσινο φως για τον γύρο αναγνώρισης, επικράτησε ένας μικρός… πανικός, καθώς οι μισοί σχεδόν αναβάτες -με πρωτοστατούντα τον Marc Marquez!- εγκατέλειψαν τις «βρόχινες» μοτοσικλέτες τους στο grid προκειμένου να πάρουν τις εφεδρικές από το pit lane, οι οποίες ήταν εφοδιασμένες με σλικ ελαστικά. Οι υπόλοιποι αναβάτες παρέμειναν με απορία παρατεταγμένοι στη σχάρα εκκίνησης.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η μάλλον ασυνήθιστη αυτή «αναστάτωση» έφερε την κόκκινη σημαία – και μοιραία την ολιγόλεπτη αναβολή της εκκίνησης.

The start has been delayed ⚠️ #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/JVr0GgzKTh

Όταν επανήλθε η… ηρεμία, οι αναβάτες -όλοι με σλικ πλέον ελαστικά- επέστρεψαν στη σχάρα εκκίνησης. Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, τα αδέλφια Marquez πήραν τα ηνία, με τον Marc επικεφαλής, ενώ τρίτος πλασαρίστηκε ο Francesco Bagnaia, πραγματοποιώντας όπως και χθες μία ακόμα καλή εκκίνηση. Πιο πίσω, ακολουθούσαν οι Fabio di Giannantonio, Franco Morbidelli και Jack Miller.

Εν τω μεταξύ, ο Marc Marquez είχε ανοίξει μία σεβαστή διαφορά της τάξης του 1,5 δλ. από τον αδελφό του Alex. Όμως, ο Ιταλός, δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Ducati άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον Ισπανό της Gresini Racing και τελικά να τον περνά με αποφασιστικότητα στην Τ12 στον τέταρτο γύρο – κατά πόδας ακολουθούσε ο Fabio di Giannantonio.

Up to P2 📈 @PeccoBagnaia makes it stick on @alexmarquez73 #AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/3pENJhW94N

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 30, 2025