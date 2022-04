MotoGP – Jerez: Επιβλητική pole position από τον Francesco Bagnaia

Η αυλαία για τον έκτο αγώνα της φετινής σεζόν στο MotoGP άνοιξε χθες στην πίστα της Jerez στην Ισπανία με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2, στις οποίες ο Fabio Quartararo είχε τον πρώτο λόγο. Σήμερα, στην ηλιόλουστη πίστα της Ανδαλουσίας, ο Francesco Bagnaia πήρε τα ηνία από τον Γάλλο της Yamaha στις Ελεύθερες Δοκιμές 3 και 4, αποδεικνύοντας την ταχύτητα της Ducati GP 22 και στο συγκεκριμένο τερέν.

Από τις Κατατακτήριες 1, το πολυπόθητο εισιτήριο για τo Q2 πήραν οι Johann Zarco και Marco Bezzecchi, αμφότεροι με μοτοσικλέτες της Ducati. Σε αντίθεση, οι Alex Rins και Pol Espargaro έμειναν εκτός 12άδας, όπως και άλλοι πρωτοκλασάτοι αναβάτες του grid, όπως είναι για παράδειγμα οι Franco Morbidelli και Brad Binder, με Yamaha και KTM αντίστοιχα.

Στο κυρίως πιάτο, που φυσικά δεν ήταν άλλο από τις Κατατακτήριες 2, τον ρυθμό στην πρώτη απόπειρα των αναβατών έδωσε ο Fabio Quartararo, με τους Francesco Bagnaia και Aleix Espargaro να ακολουθούν, εμπρός από την Ducati του Jack Miller και την Honda του Marc Marquez.

Στη δεύτερη και τελευταία προσπάθεια των αναβατών ο Francesco Bagnaia δεν άφησε περιθώρια στους αντιπάλους του και με έναν εξαιρετικό γύρο πήρε εμφατικά μία ακόμα pole position καταρρίπτοντας συγχρόνως κατά 4 περίπου δέκατα το ρεκόρ ταχύτερου γύρου στη Jerez.

Έτσι, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 Fabio Quartararo περιορίστηκε στη δεύτερη θέση, εμπρός από τον Aleix Espargaro ο οποίος για μια ακόμα φορά επιβεβαίωσε την ταχύτητα της Aprilia.

Τη δεύτερη γραμμή της σχάρας εκκίνησης κατέλαβαν οι Jack Miller, Marc Marquez και Johann Zarco, ενώ τις επόμενες θέσεις πήραν οι Takaaki Nakagami, Marco Bezzecchi και Joan Mir. Την 10άδα συμπληρώνει ο Jorge Martin, ο οποίος είχε μια πτώση στην αρχή του Q2.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

We’re all set for a belter tomorrow! ⚔️

See you in the grandstands as the lights go out for #MotoGP! 🚦#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/dbQ6XNrUPz

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2022