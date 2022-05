MotoGP – Jerez: Νίκη για τον Francesco Bagnaia

Ο Francesco Bagnaia έκανε αυτό ακριβώς που έπρεπε «μετατρέποντας» την χθεσινή pole position σε νίκη, στην ηλιόλουστη και σήμερα πίστα της Jerez.

Αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Francesco Bagnaia έστριψε πρώτος στην Τ1, την πρώτη ανηφορική δεξιά στροφή της ισπανικής πίστας, έχοντας πολύ κοντά πίσω του τον Fabio Quartararo. Ο Aleix Espargaro, ο οποίος εκκινούσε από την τρίτη θέση, «υπέκυψε» στην Ducati του Jack Miller αλλά και στην Honda του Marc Marquez, με τους τρεις αναβάτες να μένουν για τη συνέχεια μακριά από τους δύο πρωτοπόρους δημιουργώντας έτσι το δικό τους γκρουπ.

Με εξαίρεση τις πτώσεις των Jorge Martin και Johann Zarco αλλά και μια ανώδυνη έξοδο από την πίστα στη στροφή 12 του Alex Rins, τίποτα δεν άλλαξε στους πρώτους 10 γύρους με τον Ιταλό της Ducati να «ελέγχει» στην κορυφή τον Γάλλο της Yamaha.

Πέντε γύρους πριν το τέλος, ο Marc Marquez πέρασε τον Jack Miller, ενώ λίγες στροφές αργότερα ο… υπομονετικός Aleix Espargaro άδραξε την ευκαιρία μετά από ένα επικό σώσιμο του Ισπανού ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση. Μάλιστα, το μικρό αυτό λάθος έδωσε την ευκαιρία στον Αυστραλό της Ducati να βρεθεί ξανά εμπρός από την Honda του οκτώ φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή.

Ωστόσο, ο Marc Marquez, με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα στον τελευταίο γύρο, κατάφερε να εξασφαλίσει την τέταρτη θέση, πίσω από τον Aleix Espargaro και το δίδυμο των Francesco Bagnaia και Fabio Quartararo, που όσο και αν πίεσε δεν μπόρεσε ποτέ να απειλήσει τον αλάνθαστο και εξαιρετικά ταχύ σήμερα Ιταλό αναβάτη της Ducati.

Τις επόμενες θέσεις κατέλαβαν ο Joan Mir, σε έναν αδιάφορο για τον Ισπανό αγώνα, ο Takaaki Nakagami, o Enea Bastianini, o Marco Bezzecchi και ο Brad Binder.

Έτσι μετά την ολοκλήρωση έξι αγώνων, ο Fabio Quartararo προηγείται στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών με 89 βαθμούς. Ακολουθούν οι Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Alex Rins και Francesco Bagnaia με 82, 69, 69 και 56 βαθμούς, αντίστοιχα.

Ο επόμενος αγώνας της φετινής σεζόν στο MotoGP είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Le Mans.

The 5th different winner of the season! 🏆 And Aprilia lose their concessions! 👏#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/69C5UvA6e6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022

Hitting his mark over and over and over again 🚀 Impeccable Pecco 💯#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/Tnu8CB2EWN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 1, 2022