MotoGP – Jerez: Pole για τον Aleix Espargaro, νίκη στο sprint για τον Brad Binder

Ύστερα από δύο αγώνες στην αμερικανική ήπειρο, το MotoGP επέστρεψε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην εμβληματική ισπανική πίστα της Ανδαλουσίας που βρίσκεται στη Jerez.

Με τον καιρό να κάνει τα χατίρια ομάδων και αναβατών, η αυλαία του τέταρτου αγώνα της χρονιάς άνοιξε με χθες με το Practice 1, στο οποίο ο Dani Pedrosa, ως έκτακτη συμμετοχή με τα χρώματα της Red Bull KTM Factory Racing, σημείωσε εμφατικά τον καλύτερο χρόνο της πρώτης χρονομετρημένης διαδικασίας του GP Ισπανίας.

Needless to say, he still got it! ⚡️ @26_DaniPedrosa TOPS P1 IN JEREZ! 🔥 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/iBjBaRWQ2y

Λίγες ώρες αργότερα, στο Practice 2, οι δύο εργοστασιακές Aprilia των Alex Espargaro και Maverick Vinales ήταν αυτές που κατέλαβαν τις θέσεις 1 και 2, εμπρός από την RC-16 του Jack Miller, την GP23 του Johann Zarco αλλά και την GP-RS του Miguel Oliveira.

Από τους πρωταγωνιστές, δυσκολίες την Παρασκευή, τόσο στο P1 όσο και στο «θερμότερο» P2, αντιμετώπισε ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Francesco Bagnaia, με τον Ιταλό από το Τορίνο να μην παίρνει την πρόκριση για το Q2 αντιμετωπίζοντας προβλήματα με την αίσθηση του μπροστινού της Desmosedici GP23. Εκτός 10άδας έμεινε και ο πρωτοπόρος της φετινής κούρας, Marco Bezzecchi με την GP22 της VR46 Racing Team. Ακόμα μεγαλύτερα όμως ήταν τα προβλήματα για την Yamaha και ιδιαίτερα για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021, Fabio Quartararo, ο οποίος βρέθηκε και αυτός στο Q1 έχοντας να αντιμετωπίσει μια απρόσμενα δύστροπη M1.

Σήμερα το πρωί, στο Free Practice, η Aprilia συνέχισε με τους χρόνους των μοτοσικλετών της να δείχνει τον καλό της εαυτό, ενώ βελτιωμένος εμφανίστηκε ο Fabio Quartararo στη σέλα της Yamaha M1. Την ίδια στιγμή, ο Enea Bastianini αποφάσισε λίγο πριν το πέρας του FP να αποσυρθεί, εξαιτίας των έντονων πόνων στην ωμοπλάτη που συνεχίζουν να τον ταλαιπωρούν μετά τον… άδοξο τραυματισμό του Ιταλού αναβάτη της Ducati Lenovo Team στο sprint του πρώτου αγώνα της φετινής χρονιάς στο Portimao της Πορτογαλίας.

⚠️ @Bestia23 has been fighting through the pain all weekend long so far

The Italian gave it one last try before deciding to withdraw from the #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/TLbqZmPBI8

