MotoGP – Καταλονία: Νίκη για τον Aleix Espargaro, 1-2 για την Aprilia

Επεισοδιακή και με πολλά απρόοπτα ήταν η εκκίνηση του 11ου κατά σειρά GP της χρονιάς στο MotoGP καθώς αμέσως μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στο Montmelo της Βαρκελώνης πέντε αναβάτες – οι Enea Bastianini, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Fabio di Giannantonio και Alex Marquez – τέθηκαν εκτός μάχης ύστερα από το λάθος του Ιταλού της Ducati Lenovo Team στην εσωτερική της Τ1 και την αρχική επαφή του με τον Γάλλο της Prima Pramac που οδήγησε σε ένα εντυπωσιακό αλλά ευτυχώς ανώδυνο για την ακεραιότητα των αναβατών ντόμινο πτώσεων.

The Turn 1 incident is currently under investigation #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/IykJj4GPoL

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Francesco Bagnaia, ο οποίος πήρε αμέσως κεφάλι μετά την εκκίνηση, είχε μια σφοδρή πτώση από κρύο πίσω ελαστικό στη στροφή 2, η οποία είχε ως συνέπεια την πτώση και τον τραυματισμό του.

Όλα αυτά οδήγησαν στη διακοπή του αγώνα και την επανεκκίνηση του λίγα λεπτά αργότερα, με απόντες όμως τους δύο αναβάτες της εργοστασιακής ομάδας της Ducati (σ.σ.: αργότερα, όπως επισήμως ανακοινώθηκε, ο Francesco Bagnaia μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Βαρκελώνης για περαιτέρω ιατρικούς ελέγχους).

Bezzecchi, Zarco, Alex Marquez, Diggia and Binder are all heading out on track to restart 👏

Both Bastianini and of course Bagnaia are in the medical centre and will not restart #CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/YjKKeKu1j9

