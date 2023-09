MotoGP – Καταλονία: Pole position για τον Francesco Bagnaia, νίκη στο sprint για τον Aleix Espargaro

Οι Aleix Espargaro και Francesco Bagnaia μοιράστηκαν τις εντυπώσεις στον αγώνα sprint και τις κατακτήριες δοκιμές του 11ου γύρου του MotoGP που πραγματοποιείται στο Montmelo.

Το MotoGP επιστρέφει στην αγωνιστική δράση αυτό το τριήμερο στο Montmelo της Καταλονίας για τον 11ο γύρο του φετινού θεσμού.

Παραδοσιακά, η δράση εντός πίστας ξεκίνησε χθες, με τις μοτοσικλέτες της Aprilia και το δίδυμο των Aleix Espargaro και Maverick Vinales να έχουν εμφατικά τον πρώτο λόγο στο Free Practice 1 και Practice. Από κοντά και οι Ducati, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022, Francesco Bagnaia, να κρατά ψηλά τη σημαία για τα χρώματα της εργοστασιακής ομάδας από το Borgo Panigale.

Σε αντίθεση, στο ιαπωνικό στρατόπεδο, τόσο η Yamaha όσο και η Honda έδειξαν να υποφέρουν από τα χαμηλά επίπεδα πρόσφυσης που παραδοσιακά προσφέρει στις μοτοσικλέτες του MotoGP η ισπανική πίστα, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα τον… καταποντισμό τους σε χρόνους στις τελευταίες έξι θέσεις της κατάταξης στα πρώτα δύο χρονομετρημένα σκέλη της Παρασκευής.

An impressive start for the Aprilias! 👏 But the session that matters is later this afternoon 🚨#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/54b4m3uqEu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 1, 2023

Σήμερα Σάββατο η ημέρα ξεκίνησε διαφορετικά, με τις χαμηλές θερμοκρασίες αέρα και τις ψιχάλες της βροχής να αλλάζουν ελαφρώς τις ισορροπίες στο Free Practice 2. Ταχύτερος όλων ήταν ο Miguel Oliveira με την RS-GP της CryptoDATA RNF, ενώ δεύτερος βρέθηκε ο Johann Zarco με την GP23 της Prima Pramac. Πίσω από τον Γάλλο, που από το 2024 «μετακομίζει» στο στρατόπεδο της LCR Honda, βρέθηκαν και πάλι οι δύο Aprilia της εργοστασιακής ομάδας από το Noale της Ιταλιας των Aleix Espargarο και Maverick Vinales.

That’s it for free practice! ✅@_moliveira88 ends the session at the top of the times despite an early crash! 👏#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/k6tulVsbfr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023



Στις Κατατακτήριες 1 που ακολούθησαν αμέσως μετά, το πολυπόθητο εισιτήριο για το Q2 κατάφερε να πάρει με εντυπωσιακό τρόπο τόσο ο πρωτοπόρος του FP2, Miguel Oliveira, όσο και ο πάντοτε υπολογίσιμος Marc Marquez με την RC213V της Repsol Honda.

Στο Q2 ωστόσο, που παραδοσιακά ορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες τόσο για τον αγώνα sprint του Σαββάτου όσο και για το GP της Κυριακής, τον τελευταίο λόγο είχε ο Francesco Bagnaia, ο οποίος πήρε με νέο ρεκόρ πίστας μία ακόμα pole position, εμπρός από τις τρεις Aprilia των Aleix Espargaro, Miguel Oliveira και Maverick Vinales.

Την 12άδα στο grid συμπλήρωσαν οι Jorge Martin και Johann Zarco από το στρατόπεδο της Prima Pramac, Alex Marquez και Fabio di Giannantonio από εκείνο της Gresini Racing MotoGP, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team), Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) και Marc Marquez (Repsol Honda).

The world champ does it again! 👏 But behind three Aprilias will be looking to make amends in the #TissotSprint! 🏃‍♂️ Don’t miss it! 🔜#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/JEWdczxdHh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 2, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Ο Francesco Bagnaia «πήρε» την εκκίνηση ακολουθούμενος κατά πόδας από τις δύο Aprilia των Maverick Vinales και Aleix Espargaro που άρχισαν με το καλημέρα να πιέζουν τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022. Πίσω τους ακολούθησαν ο Jorge Martin, ο Brad Binder και ο Marco Bezzecchi που έκανε πολύ καλή εκκίνηση από την 10η θέση του grid.

Γρήγορα όμως ο Aleix Espargaro άρχισε να ανεβάζει ρυθμό προσπερνώντας τον ομόσταβλό του για τη δεύτερη θέση της προσωρινής κατάταξης του αγώνα sprint.

Από τα μισά και μετά ο Aleix Espargaro άρχισε να δείχνει τα δόντια του και να αυξάνει την πίεση στον Francesco Bagnaia, τον οποίο και πέρασε 6 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας στα φρένα της πρώτης στροφής. Πιο πίσω, ο Maverick Vinales κρατούσε πίσω του τον Brad Binder, με τον Jorge Martin να έχει υποχωρήσει ύστερα από ένα μικρό οδηγικό λάθος στην έκτη θέση.

Με τον Aleix Espargaro να παίρνει εμφατικά την καρό σημαία, το ενδιαφέρον στους τελευταίους τρεις γύρους του αγώνα sprint επικεντρώθηκε στη μάχη για τις επόμενες δύο θέσεις του βάθρου. Τελικά, ο Francesco Bagnaia άντεξε στην ομολογουμένως ασφυκτική πίεση του Maverick Vinales, με τους δύο αναβάτες να καταλαμβάνουν έτσι τις θέσεις 2 και 3, αντίστοιχα.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder, πέμπτος ο Jorge Martin, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Miguel Oliveira, Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini και Alex Marquez.

Στη βαθμολογία ο Francesco Bagnaia έχει πλέον 260 βαθμούς έναντι 194 και 185 βαθμών που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οι Jorge Martin και Marco Bezzecchi.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.