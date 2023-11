MotoGP – Κατάρ: Pole position για τον Luca Marini, νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Οι Ducati κυριάρχησαν τις πρώτες δύο ημέρες του προτελευταίου γύρου του MotoGP για το 2023, με τους Luca Marini και Jorge Martin να μοιράζονται τις εντυπώσεις σε κατατακτήριες και sprint, αντίστοιχα.

H αυλαία του προτελευταίου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP άνοιξε χθες στο Lusail του Κατάρ σε μια πίστα που ναι μεν διαθέτει φέτος νέο «τάπητα», ωστόσο λόγω της σκόνης στην επιφάνεια του, τα επίπεδα πρόσφυσης ήταν μειωμένα. Και ιδιαίτερα στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 που ολοκληρώθηκαν χθες το μεσημέρι, στις οποίες ο Jorge Martin βρήκε ρυθμό σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο, εμπρός από τον ομόσταβλό του Johann Zarco και τον πρωτοπόρο της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών, Francesco Bagnaia.

Full results from FP1! 👇 We’ll see you later for a crucial hour of running in #MotoGP Practice! 👋#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/ipAyLJ32em — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2023

Λίγες ώρες αργότερα στο καθιερωμένο πλέον Practice οι ισορροπίες άλλαξαν, με την Aprilia να δείχνει να βολεύεται περισσότερο σε συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, όπως είχε συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν σε διαφορετικά αγωνιστικά «τερέν». Ταχύτερος όλων εδώ ήταν ο Raul Ferndandez, ενώ πίσω του βρέθηκε ο Fabio di Giannantonio που εξακολουθεί να αναζητά μια θέση στο MotoGP για το 2024. Εντυπωσιακή ήταν και η επίδοση του Maverick Vinales με την δική του Aprilia, ο οποίος κατετάγη τρίτος, εμπρός από τους Brad Binder και Aleix Espargaro.

Ο Luca Marini, ο οποίος από το 2024 θα ενταχθεί στους κόλπους της Repsol Honda, άφησε πίσω του τους δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου, με τον Jorge Martin να είναι οριακά ταχύτερος του Francesco Bagnaia κατά μόλις 0,007 δλ. Το πολυπόθητο «εισητήριο» για το Q2 πήραν μαζί με τους παραπάνω, οι Augusto Fernandez και Marc Marquez.

Day 1 in Qatar in the books! ✅ We’ll see you tomorrow 😈#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/6KuoVdWOg1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2023

Σήμερα το μεσημέρι στις Ελεύθερες Δοκιμές 2, που δεν προσμετρούν σε κάποια κατάταξη, ο Fabio Quartararo ήταν αυτός που έγραψε το όνομα του στη θέση 1, εμπρός από τον Jorge Martin που προσπάθησε στο FP2 να βελτιώσει τον ρυθμό αγώνα στη σέλα της Ducati GP23 της Prima Pramac, έναντι εκείνου του Francesco Bagnaia.

Στις Κατατακτήριες 1 που ακολούθησαν αμέσως μετά η μάχη ήταν έντονη, με διαρκείς εναλλαγές στην κορυφή. Τελικά, την πρόκριση πήραν οι Johann Zarco και Alex Marquez, με νέο μάλιστα ρεκόρ πίστας.

A new lap record secures @JohannZarco1 top spot in Q1! 👏 He heads to Q2 along with @alexmarquez73! 🤝#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/GUmYik43PN — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 18, 2023

Στην κρίσιμη μάχη της pole position και στην πρώτη έξοδο από τα pit, ο Fabio di Giannantonio έγραψε τον πρώτο χρόνο, με τους δύο μονομάχους για τον φετινό τίτλο να ακολουθούν μια αμυντική σχετικά τακτική καταλαμβάνοντας τις θέσεις 3 (Jorge Martin) και 5 (Francesco Bagnaia).

Στην δεύτερη και τελευταία απόπειρα των αναβατών, ο Fabio di Giannantonio… τρέλανε τα χρονόμετρα σπάζοντας σε πρώτη φάση το φράγμα του 1:51. Όμως, ήταν ο Luca Marini, επίσης με Ducati GP22, ο οποίος έκλεψε με ακόμα καλύτερο χρόνο -και νέο ρεκόρ πίστας- την pole position, μπροστά από τον Ιταλό αναβάτη της Gresini Racing και τον ομόσταβλό του Alex Marquez.

Οι Francesco Bagnaia και Jorge Martin δεν είχαν απάντηση απέναντι στις… περσινές Ducati και έτσι θα ξεκινήσουν τόσο το sprint όσο και το αυριανό GP από τις θέσεις 4 και 5 αντίστοιχα. Δίπλα τους, μια ακόμα Ducati GP23, που δεν ήταν άλλη από αυτή του Johann Zarco.

Την 10άδα στη σχάρα εκκίνησης συμπλήρωσαν οι Marc Marquez –που με περισσή ευφυΐα ακολούθησε για μια ακόμα φορά τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022- Maverick Vinales, Raul Fernandez και Aleix Espargaro.

MotoGP: Ο αγώνας sprint στο Lusail

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Lusail για τους 11 γύρους του αγώνα sprint έσβησαν με τον Luca Marini να στρίβει πρώτος στην Τ1, ενώ πίσω του ακλούθησαν οι Alex Marquez και Francesco Bagnaia. Ακόμα πιο πίσω ο Marc Marquez «κρατούσε» στην ουρά της RC213V τον Jorge Martin. Όχι όμως για πολύ, καθώς γρήγορα ο Ισπανός της Prima Pramac πέρασε τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, αλλά και τον μεγάλο του αντίπαλο για το 2023.

Σθεναρή αντίσταση επέδειξε και o Fabio di Giannantonio που πέρασε για την τέταρτη θέση τον Francesco Bagnaia.

Στην κορυφή, ο Luca Marini ακλουθούσε έναν συγκρατημένο ρυθμό, κάτι που ουσιαστικά εξανέμισε τη διαφορά του από τους Alex Marquez, Jorge Martin και Fabio di Giannantonio.

Οι αλλαγή «φρουράς» στο άτυπο βάθρο έγινε επτά γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας όταν ο… αποφασισμένος Jorge Martin πέρασε με περισσή σιγουριά τον Alex Marquez αλλά και τον μέχρι τότε επικεφαλής Luca Marini.

Έξι γύρους πριν το τέλος, ο Fabio di Giannantonio πέρασε δεύτερος, ενώ την ίδια ώρα o Francesco Bagnaia δεν έδειχνε να έχει απάντηση ούτε απέναντι στον τέταρτο Alex Marquez. Μάλιστα, ο Ιταλός της Ducati Lenovo Team άρχισε στον επόμενο γύρο να χάνει περισσότερο έδαφος δεχόμενος συγχρόνως την πίεση του Maverick Vinales.

Οι επόμενοι γύροι δεν επεφύλασσαν αλλαγές, με τον Jorge Martin να ελέγχει την κατάσταση στην κορυφή και να αποσπά την όγδοη φετινή νίκη του σε sprint, εμπρός από τον εξαιρετικό σήμερα Fabio di Giannantonio και τον Luca Marini που προδόθηκε από την επιλογή του μαλακού εμπρός ελαστικού.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Alex Marquez, πέμπτος ο Francesco Bagnaia, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales, Brad Binder, Fabio Quartararo, Augusto Fernandez και Johann Zarco.

Έτσι, η διαφορά ανάμεσα στους Francesco Bagnaia και Jorge Martin μειώνεται στους 7 μόλις βαθμούς με δύο GP και ένα sprint να απομένουν μέχρι το πέσιμο της αυλαίας για το 2023.

Το αυριανό GP στο Lusail εκκινεί στις 19:00 ώρα Ελλάδας.