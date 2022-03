MotoGP – Κατάρ: Σπουδαία νίκη για τον Enea Bastianini

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων του πρώτου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP κερδισμένος βγήκε ο Pol Espargaro, ο οποίος πήρε από την πρώτη κιόλας στροφή τα ηνία του αγώνα, εμπρός από τον Marc Marquez και τον εντυπωσιακό με το καλημέρα Brad Binder.

Ο pole man, Jorge Martin, είχε μία κακή εκκίνηση, πέφτοντας στην όγδοη θέση, ενώ πολύ καλό «πλασάρισμα» είχε ο Joan Mir με την Suzuki, ο οποίος μετά το πέρας του πρώτου γύρου βρέθηκε στη θέση 4, εμπρός από τον Enea Bastianini με την Ducati GP21 της Gresini.

Καλή εκκίνηση είχε και ο Aleix Espargaro, φτάνοντας αρχικά στην έκτη θέση, και εν συνεχεία μπροστά από τον Joan Mir, ενώ μακριά από την κορυφή στους πρώτους γύρους του αγώνα βρέθηκε ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Fabio Quartararo με την Yamaha M1, που περιορίστηκε στην ένατη θέση, εμπρός από τον Francesco Bagnaia.

Εν τω μεταξύ, στην κορυφή της κούρσας, ο Brad Binder εκμεταλλεύτηκε ένα μικρό λάθος του Marc Marquez στα φρένα της στροφής 1, ενώ λίγο αργότερα την επίθεσή του στον Ισπανό οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή πραγματοποίησε με επιτυχία και ο Enea Bastianini, ο οποίος ανέβηκε έτσι στην τρίτη θέση.

Για τις Ducati της εργοστασιακής ομάδας αλλά και της Pramac Racing, ο πρώτος αγώνας της φετινής χρονιάς στo MotoGP ήταν αρκούντως καταστροφικός, με τον Jack Miller να εγκαταλείπει από νωρίς από μηχανική βλάβη στην GP22 και τους Francesco Bagnaia και Jorge Martin να έχουν μια επαφή, μετά από λάθος του Ιταλού στα φρένα, που είχε ως συνέπεια την εγκατάλειψη και των δύο.

Στο τελευταίο τρίτο του αγώνα και με τον Pol Espargaro να παίρνει μία μικρή ανάσα στην κορυφή, το ενδιαφέρον όλων επικεντρώθηκε στη μάχη για τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη θέση. Το τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει από νωρίς, όταν ο Enea Bastianini έκανε την κίνηση του, ανεβαίνοντας στη δεύτερη θέση. Έκτοτε, ο ταλαντούχος Ιταλός με την αποδεδειγμένη πλέον ταχύτητά του και στη μεγάλη κατηγορία άρχισε να ψαλιδίζει τη διαφορά από τον Pol Espargaro, την ώρα που ο αδελφός του τελευταίου είχε τοποθετήσει τον τροχό της Aprlia του στη πίσω ρόδα του Marc Marquez, τον οποίο και πέρασε πέντε γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

