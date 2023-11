Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του προτελευταίου GP της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν στο Lusail του Κατάρ με τον Francesco Bagnaia να εκκινεί ιδανικά και να στρίβει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Luca Marini που είχε την pole position και τον Fabio di Giannantonio. Όγδοος, ύστερα από μια πολύ κακή εκκίνηση, έπεσε ο Jorge Martin.

Τέταρτος, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου από τους 22 γύρους του αγώνα, βρέθηκε ο Alex Marquez, εμπρός από τους Brad Binder, Marc Marquez και Johann Zarco, που αμέσως μετά έκανε ένα μικρό λάθος στα φρένα πέφτοντας στην ένατη θέση.

Στην κορυφή ο Francesco Bagnaia έδειχνε να ελέγχει τον ρυθμό του αγώνα, ενώ την ίδια στιγμή ο Jorge Martin, o μεγάλος αντίπαλος του Ιταλού στο Πρωτάθλημα Αναβατών, ανέβαινε μία θέση, περνώντας τον Marc Marquez. Στην κορυφή, ο Fabio di Giannantonio άρχισε να… αστράφτει και να περνά τον Luca Marini, ο οποίος είδε και τους Alex Marquez και Brad Binder να τον προσπερνούν. Από το γκρουπ αυτό, ο νοτιοαφρικανός της ΚΤΜ έδειχνε τη δεδομένη στιγμή να έχει τη δέουσα αποφασιστικότητα και με μία ωραία κίνηση πέρασε τρίτος, εμπρός από τον Alex Marquez.

Πιο πίσω ο Jorge Martin δεν είχε καμία απολύτως απάντηση στον ρυθμό των πρωτοπόρων. Μάλιστα, ο Ισπανός της Prima Pramac έχασε εύκολα την 6η θέση που κρατούσε έως τότε από τον Maverick Vinales, ενώ λίγους γύρους μετά «υποχώρησε» υπό την ασφυκτική πίεση των Fabio Quartararo και Jack Miller.

Martin is powerless and he’s furious! 😱 #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/20eFkhkURE

Το ενδιαφέρον στους τελευταίους πέντε γύρους, πέρα από την μάχη γα την τρίτη θέση του βάθρου, στράφηκε στην κορυφή και στο «1-2», με τον Fabio di Giannantoniο να κλέβει την παράσταση και να «πιάνει» τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Τον οποίο και πέρασε(!) τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

Μάλιστα, θέλοντας να απαντήσει, ο Francesco Bagnaia έκανε το λάθος στα φρένα και ανοίγοντας την τροχιά του… περιπλανήθηκε για λίγο εκτός πίστας – ωστόσο, ο Ιταλός επέστρεψε σε αυτή, χάνοντας 3 δλ., όχι όμως και τη δεύτερη θέση στην τελική κατάταξη του GP.

Τρίτος ολοκλήρωσε τελικά ο Luca Marini, που «κράτησε» λάστιχο για το τέλος, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Maverick Vinales. Ο Brad Binder είδε τελικά την καρό σημαία από την πέμπτη θέση, εμπρός από τους Alex Marquez, Fabio Quartararo, Enea Bastianini και Jack Miller.

Από την 10η μόλις θέση, ο Jorge Martin βλέπει τη διαφορά του από τον Francesco Bagnaia να ανεβαίνει πλέον στους 21 βαθμούς, ένα sprint και ένα GP πριν το πέσιμο της αυλαίας για το MotoGP του 2023.

Ο επόμενος και τελευταίος αγώνας της φετινής σεζόν είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στη Βαλένθια της Ισπανίας.

DIGGIA!!! 🤯🤯🤯@FabioDiggia49 storms to his maiden #MotoGP win in a dramatic race finale! 🏆#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/WLOs3hKrss

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 19, 2023