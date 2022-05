MotoGP – Le Mans: Μία ακόμα pole position για τον Francesco Bagnaia

Από τις Κατατακτήριες 2 στο ηλιόλουστο Le Mans της Γαλλίας, όπου πραγματοποιείται ο έβδομος κατά σειρά αγώνας στο MotoGP για το 2022, το εισιτήριο για το πάντοτε καθοριστικό Q2 πήραν οι Jorge Martin και Joan Mir που νωρίτερα σήμερα, αλλά και χθες στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2, δεν κατάφεραν να «γράψουν» καλούς χρόνους.

Στην πρώτη προσπάθεια, ο «τοπικός» Fabio Quartararo σημείωσε τον καλύτερο χρόνο,εμπρός από τις ταχύτατες και σε αυτό το τερέν Ducati των Francesco Bagnaia και Jorge Martin. Ωστόσο, οι «κόκκινοι» δεν είχαν πει ακόμα την τελευταία τους κουβέντα…

Πιο συγκεκριμένα, ο νικητής του προηγούμενου αγώνα στη Jerez, Francesco Bagnaia, «έγραψε» έναν πολύ καλό γύρο στη δεύτερη απόπειρά του και με νέο ρεκόρ πίστας κατέκτησε εμφατικά μία ακόμα πολύτιμη pole position. Τον θρίαμβο στις Κατατακτήριες 2 για την Ducati ολοκλήρωσε ο Jack Miller, ο οποίος αύριο το μεσημέρι θα έχει δίπλα του, στην πρώτη γραμμή της σχάρας εκκίνησης, τον Aleix Espargaro με την ολοένα και πιο ανταγωνιστική μοτοσικλέτα της Aprilia.

Τελικά, ο Fabio Quartararo, o περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής κατέλαβε την θέση 4, εμπρός από μια ακόμα Ducati – αυτή του Enea Bastianini.

Ο Johann Zarco σημείωσε τον έκτο χρόνο, εμπρός από τον Joan Mir και τον ομόσταλό του στη Suzuki, Alex Rins.

Την 10άδα συμπληρώνουν οι Jorge Martin, με Ducati, και ο Marc Marquez, με Honda.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού αγώνα σβήνουν στις 15.00 ώρα Ελλάδας.

The Thriller completes the 1-2! 👏@jackmilleraus makes it a superb Saturday for @ducaticorse! 🙌#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/pnwhMI1xUo

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 14, 2022