MotoGP – Le Mans: Νίκη για τον Marco Bezzecchi σε έναν «σκληρό» αγώνα

Στον πέμπτο GP της χρονιάς και 1.000ό για το MotoGP στο κατάμεστο σήμερα Le Mans με τους περισσότερους από 110.000 θεατές εντός πίστας, τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Marc Marquez να παίρνει την πρωτιά, εμπρός από τον Jack Miller και τις τρεις Ducati των Luca Marini, Francesco Bagnaia και Jorge Martin που χθες πήρε εμφατικά τη νίκη στο αγώνα sprint.

Γρήγορα ο Αυστραλός της Red Bull KTM Racing Factory άρχισε να πιέζει ασφυκτικά τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, ενόσω ο περσινός… παγκόσμιος άφηνε πίσω του τον Luca Marini.

Με την ολοκλήρωση κιόλας του πρώτου γύρου, ο Jack Miller έκανε την επίθεσή του και πέρασε πρώτος. Εν τω μεταξύ, o Jorge Martin έκανε ένα μικρό λάθος στα φρένα, πέφτοντας στις πιο πίσω θέσεις.

Οι μεγάλες ανατροπές ήρθαν δύο γύρους αργότερα, με τον Maverick Vinales και τον Francesco Bagnaia να συγκρούονται και εν συνεχεία να διαπληκτίζονταν μετά την πτώση και εγκατάλειψή τους. Eν τέλει, τα πνεύματα ηρέμησαν λίγα λεπτά αργότερα μετά τις απαραίτητς εξηγήσεις ανάμεσα στους δύο αναβάτες.

Maverick has a HUGE moment and takes both himself and @PeccoBagnaia OUT of the race! 💥 #FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6QRLMrr3PS

Την ίδια στιγμή, λίγο πιο πίσω, ο Luca Marini έχασε την ισορροπία του προς στιγμή, μπαίνοντας στη γραμμή του Alex Marquez που ακολουθούσε, με αποτέλεσμα μια ακόμα σύγκρουση και μια ακόμα διπλή πτώση και εγκατάλειψη.

Incredibly glad to see both @alexmarquez73 and @Luca_Marini_97 walk away from this looking all OK! 🤞

The pair made contact after Luca almost pulled off an amazing save on the exit of the Dunlop chicane! 🤯#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/6p5zFB7RtX

