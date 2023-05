MotoGP – Le Mans: Pole για τον Francesco Bagnaia, νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Ο Francesco Bagnaia πήρε την pole position, ωστόσο ο Jorge Martin είχε διαφορετική γνώμη στον αγώνα sprint που ολοκληρώθηκε προ ολίγου στο Le Mans.

Το 1.000ο Grand Prix στο MotoGP που πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στο Le Mans ξεκίνησε στην εμβληματική γαλλική πίστα χθες με τις δύο περιόδους δοκιμών, στις οποίες η εργοστασιακή ομάδα της KTM, και συγκεκριμένα ο Jack Miller, επιβεβαίωσε την σημαντική πρόοδο της αυστριακής μοτοσικλέτας σημειώνοντας και στα δύο σκέλη τον ταχύτερο γύρο.

Ανάλογα ταχύς ήταν και ο ομόσταβλος του Brad Binder, καθώς και ο Marc Marquez, ο οποίος επέστρεψε στην αγωνιστική δράση. Προβλήματα, σε αντίθεση, με τη συμπεριφορά της μοτοσικλέτας του αντιμετώπισε o «τοπικός» Fabio Quartararo, ο οποίος έμεινε εκτός 10άαδας, ενώ δυνατές για μια ακόμα φορά αποδείχτηκαν τόσο οι δύο Aprilia RS-GP των Aleix Espargaro και Maverick Vinales όσο και οι Ducati των Marco Bezzecchi, Jorge Martin και Johann Zarco.

Σήμερα στις Ελεύθερες Δοκιμές 3, και παρά την πρωινή βροχή, ο Maverick Vinales ήταν ο ταχύτερος στο στεγνό εν τέλει τερέν του Le Mans, εμπρός από τον Francesco Bagnaia, που βρήκε ρυθμό αλλά και τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη Desmosedici GP23, και Jack Miller.

Top Gun tops the charts in #MotoGP FP ahead of all the usual suspects! 👏 Next, we go qualifying! 😎#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/TjyIbhq7fp — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 13, 2023

Από τις Κατατακτήριες 1 λίγα λεπτά αργότερα, την πρόκριση για το κρίσιμο δεύτερο σκέλος τους που ορίζει τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες τόσο για τον αγώνα sprint που ακολουθεί όσο και για το GP της Κυριακής κατάφερε να αποσπάσει ο Luca Marini της Mooney VR46 Racing Team και ο εντυπωσιακός… στο παρά πέντε Augusto Fernandez με την GasGas (λέγε με ΚΤΜ). Με τη γκρίνια στα γκαράζ της Yamaha να συνεχίζειται, εκτός νυμφώνος τελικά έμεινε ο Fabio Quartararo, ο οποίος θα ξεκινήσει το sprint και το GP από την 13η θέση της σχάρας εκκίνησης.

Στο Q2 και στην πρώτη προσπάθεια για την pole position, ο Maverick Vinales έδειξε τα δόντια του, όπως και ο Marc Marquez, γράφοντας το προσωρινό «1-2», εμπρός από τους Jorge Martin, Jack Miller και Francesco Bagnaia. Στο τέλος όμως «μίλησε» ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, που εμφατικά πήρε μια ακόμα pole position, εμπρός από τον Marc Marquez και τον… άρτι αφιχθέντα από το Q1 Luca Marini. Στη θέση 4 περιορίστηκε ο Jack Miller, ενώ τη δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης συμπληρώνουν οι Jorge Martin και Maverick Vinales, με τον τελευταίο να μην έχει τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον προηγούμενο χρόνο του εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετώπισε με την RS-GP.

MotoGP: Το πεπραγμένα στον αγώνα sprint

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων ο Francesco Bagnaia κράτησε τα πρωτεία, εμπρός από τον Jorge Martin και τον Jack Miller. Προσεκτικός στο ξεκίνημα ήταν ο Marc Marquez, που βρέθηκε τέταρτος, εμπρός από τον Luca Marini.

Στον δεύτερο μόλις γύρο, ο Jack Miller έκανε το λάθος στη στροφή 7 εγκαταλείποντας άδοξα τον αγώνα. Εν τω μεταξύ, ο Brad Binder «προήχθη» στην τέταρτη θέση, εμπρός από τον αναβάτη της Mooney VR46 Racing Team, και πίσω από τον Marc Marquez.

Ένα γύρο μετά ήταν η σειρά του Jorge Martin να κάνει την επίθεση του, με τον Ισπανό να παίρνει κεφάλι στον αγώνα. Λίγες στροφές αργότερα, ο Brad Binder «μπήκε» έξυπνα στην κόντρα των Bagnaia και Marquez, προσπερνώντας και τους δύο.

Με τον Νοτιοαφρικανό να μένει ξεκάθαρα δεύτερος, εμπρός από τον… ανενόχλητο Jorge Martin, το ενδιαφέρον για το υπόλοιπο του αγώνα sprint επικεντρώθηκε στην πολύ κλειστή μάχη των Marc Marquez, Francesco Bagnaia και Luca Marini για την τρίτη θέση του βάθρου.

Τελικά, οι Ducati… μίλησαν, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 να κατακτά πειστικά το τρίτο σκαλί του βάθρου, εμπρός από τον Luca Marini. Έτσι, ο Marc Marquez έμεινε πέμπτος, εμπρός από τους Johann Zarco, Marco Bezzecchi και Aleix Espargaro.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Maverick Vinales και Takaaki Nakagami.

Έτσι, ο Francesco Bagnaia έχει 94 βαθμούς, ο Brad Binder 71 βαθμούς και ο Marco Bezzecchi 68 βαθμούς – 8 επιπλέον σε σχέση τον σημερινό νικητή του αγώνα sprint.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 1.000ού GP σβήνουν αύριο στις 15:00 ώρα Ελλάδας.