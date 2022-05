MotoGP – Le Mans: Νίκη για τον Enea Bastianini

Ο Enea Bastianini πήρε την τρίτη φετινή νίκη του, στον έβδομο μόλις αγώνα της χρονιάς στο MotoGP, με την Ducati να κατακτά και το δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Στο συννεφιασμένο σήμερα Le Mans της Γαλλίας, ο Jack Miller έκανε την καλύτερη εκκίνηση, ακολουθούμενος από τον Francesco Bagnaia με τη δεύτερη εργοστασιακή μοτοσικλέτα της Ducati. Εντυπωσιακός όμως ήταν και ο Alex Rins, ο οποίος ωστόσο είχε μια πτώση, στον τρίτο μόλις γύρο, εγκαταλείποντας έτσι άδοξα τη μάχη για μια θέση στο βάθρο.

Εν τω μεταξύ, ο Enea Bastianini εκμεταλλεύτηκε ιδανικά το… στρίμωγμα των αναβατών στους πρώτους γύρους με αποτέλεσμα να βρεθεί στην τριάδα. Μεγάλος κερδισμένος ήταν και ο Joan Mir, ο οποίος κατάφερε να πλασάρει την Suzuki του στη θέση 4, εμπρός από τον Aleix Espargaro και τον πολύ επιθετικό Marc Marquez, ο οποίος γρήγορα δέχθηκε την επίθεση του Fabio Quartararo ο οποίος με τη σειρά του έχασε αρκετές θέσεις στην εκκίνηση.

Στην κορυφή, ο Francesco Bagnaia εκμεταλλεύτηκε ιδανικά ένα μικρό άνοιγμα της γραμμής του Jack Miller με αποτέλεσμα να αναλάβει τα ηνία του αγώνα, ακολουθώντας στη συνέχεια έναν πολύ καλό και σταθερό ρυθμό – όπως και ο Enea Bastianini που σύντομα «έπιασε» τους δύο εργοστασιακούς οδηγούς της Ducati.

Αυτοί οι τρεις δημιούργησαν το δικό τους γκρουπ στην κορυφή, αφήνοντας πίσω τους τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2020, Joan Mir, αλλά και την Aprilia του Aleix Espargaro, ο οποίος στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα έδειχνε να αντέχει στην έντονη πίεση του Fabio Quartararo.

Δεκαέξι γύρους πριν το τέλος, ο Enea Bastianini έκανε την επίθεσή του στον Jack Miller και με ένα εντυπωσιακό προσπέρασμα στη στροφή 8 βρέθηκε στη δεύτερη θέση – βάζοντας έτσι πλώρη για την κορυφή, κυνηγώντας τον Francesco Bagnaia.

Η Suzuki, δεκατρείς γύρους πριν το τέλος, «έχασε» και τη δεύτερη μοτοσικλέτα της, με τον Joan Mir να μένει θεατής μετά από πτώση. Έτσι, οι Aleix Esprargaro και Fabio Quartararo προήχθησαν προσωρινά στις θέσεις 4 και 5. Εν τω μεταξύ, πιο πίσω, ο «τοπικός» Johann Zarco πλησίασε τον Marc Marquez, τον οποίο και πέρασε ανεβαίνοντας έτσι στη θέση 6.

Στους τελευταίος 10 γύρους, το ενδιαφέρον είχε… χρώμα ιταλικό, με τις Desmosedici των Francesco Bagnaia και Enea Bastianini να δίνουν μια κλειστή μάχη. Η οποία, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς ο Francesco Bagnaia, μετά το ένα μικρό λάθος και το προσπέρασμα που δέχθηκε από τον αναβάτη της Gresini Racing, έχασε το μπροστινό της GP22 στη στροφή 13 εγκαταλείποντας με πτώση τον έβδομο αγώνα της χρονιάς.

A mistake that could prove so costly in the long run 💥#FrenchGP 🇫🇷 pic.twitter.com/JZ83ic9GYD — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 15, 2022

Έτσι, ο Enea Bastianini έμεινε ανενόχλητος στην κορυφή κατακτώντας επάξια την τρίτη φετινή του νίκη. Δεύτερος ολοκλήρωσε ο Jack Miller, ενώ στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Aleix Espargaro, φέρνοντας την Aprilia του εμπρός από τη Yamaha M1 του Fabio Quartraro.

Πέμπτος ολοκλήρωσε o Johann Zarco, έκτος ο Marc Marquez, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Takaaki Nakagami, Brad Binder, Luca Marini και Maverick Vinales.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση επτά αγώνων ο Fabio Quartararo προηγείται στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών με 102 βαθμούς. Δεύτερος είναι πλέον ο Aleix Espargaro, με 98 βαθμούς, ενώ τρίτος είναι ο Enea Bastianini με 94 βαθμούς.

Το επόμενο ραντεβού για τις ομάδες και τους αναβάτες του MotoGP είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Mugello της Ιταλίας.