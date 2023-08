MotoGP – GP M. Βρετανίας: Νίκη στο νήμα για τον Aleix Espargaro

O Aleix Espargaro «έκλεψε» στον τελευταίο γύρο του GP Μ. Βρετανίας τη νίκη από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022.

Μετά την… παγωμένη και ιδιαίτερα βροχερή χθεσινή αγωνιστική ημέρα τόσο στις Κατατακτήριες 1 και 2 όσο και στο sprint των 10 μόλις γύρων, σήμερα ο ήλιος επέστρεψε στο Silverstone της Μ. Βρετανίας εν όψει του ένατου κατά σειρά GP της φετινής σεζόν στο MotoGP.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Jack Miller πήρε κεφάλι, όπως και χθες, ακολουθούμενος από τις Ducati των Francesco Bagnaia και Marco Bezzecchi που με το καλημέρα έδιναν τη δίκη τους μάχη πίσω από τον Αυστραλό.

Όμως, στο δεύτερο μόλις γύρο, οι δύο Ιταλοί έβαλαν το κεφάλι κάτω κάνοντας εύκολα το 1-2, εμπρός από τον Jack Miller, που γρήγορα άρχισε να νιώθει ζεστή την ανάσα τόσο του Alex Marquez, που πέρασε τρίτος, όσο και των δύο εργοστασιακών μοτοσικλετών της Aprilia.

Στην κορυφή, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 άρχισε να ξεμακραίνει, έχοντας όμως στην ουρά της GP23 τον εμπρός τροχό της GP22 του Marco Bezzecchi. Πιο πίσω, ο Aleix Espargaro εξαπέλυσε την επίθεση του στον νικητή του χθεσινού sprint, ο οποίος στη συνέχεια εγκατέλειψε άδοξα από μηχανικό πρόβλημα στην GP22 της Gresini Racing. Έτσι, τέταρτος, πίσω από την RS-GP της Aprilia, ανελίχθη ο Brad Binder που εν τω μεταξύ είχε περάσει τον Maverick Vinales.

Looks like @alexmarquez73 has a gear shifter problem! 💥 Yesterday’s winner is out of this one! 🛑#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/HUTdzTVsRb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Marco Bezzecchi έκανε το λάθος και χάνοντας το μπροστινό της μοτοσικλέτας του είχε μια ανώδυνη πτώση που δυστυχώς έθεσε οριστικά τον Ιταλό της Mooney VR46 Racing Team εκτός μάχης, δεκατρείς γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας.

The chase IS OVER! 😱 Bezzecchi crumbles just as he was applying the pressure! 🛑#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/VIedZg30Ld — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2023

Στο δεύτερο μισό του GP οι δύο Aprilia άρχισαν να δείχνουν τα δόντια τους, με τον Aleix Espargaro να «πιάνει» στην κορυφή τον Francesco Bagnaia και τον Maverick Vinales να περνά τρίτος, εμπρός από τον Brad Binder.

Επτά γύρους πριν το τέλος, η εικόνα άλλαξε άρδην, καθώς οι πρώτες ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους στη βρετανική πίστα. Γεγονός που μείωσε τόσο τον ρυθμό των πρωτοπόρων κατά 2 σχεδόν δευτερόλεπτα ανά γύρο, όσο και τις μεταξύ τους διαφορές. Μεγάλος κερδισμένος από όλα αυτά -και με την βροχή να μένει τελικά μακριά από την πίστα- εκτός από τον Miguel Oliveira που ήρθε από το… πουθενά περνώντας τέταρτος, εμπρός τον Maverick Vinales, ήταν ο Aleix Espargaro, με τον Ισπανό να πιέζει στην αυλαία του αγώνα και να «κλέβει» τη νίκη από τον Francesco Bagnaia στον τελευταίο γύρο, λίγες μόλις στροφές πριν από το πέσιμο της καρό σημαίας.

Τρίτος ολοκλήρωσε ο Brad Binder, τέταρτος ο Miguel Oliveira και πέμπτος ο Maverick Vinales, ενώ πίσω τους ακολούθησαν οι Jorge Martin, Luca Marini, Jack Miller, Johann Zarco και Raul Rernandez.

Έτσ, μετά και την ολοκλήρωση εννέα γύρων στο MotoGP, ο Francesco Bagnaia απολαμβάνει πλέον μια διαφορά της τάξης των 41 και 47 βαθμών αντίστοιχα από τους Jorge Martin και Marco Bezzecchi.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στο Spielberg της Αυστρίας.