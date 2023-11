MotoGP – Μαλαισία: Νίκη στο GP για τον Enea Bastianini

Ο Enea Bastianini ήταν αυτός που ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στη Μαλαισία, στο 18ο GP της χρονιάς στο MotoGP.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 18ου Grand Prix του MotoGP έσβησαν στη Sepang της Μαλαισίας με τον Εnea Bastianini να είναι αυτός που κατάφερε να στρίψει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον νικητή του χθεσινού sprint Alex Marquez και τον Francesco Bagnaia που δε ρίσκαρε στην είσοδο της πρώτης δεξιάς κατηγορικής στροφής της πίστας. Τέταρτος ήταν ο Jorge Martin και πέμπτος ο Marco Bezzecchi – όλοι με Ducati.

Τα αίματα άναψαν ήδη από τον δεύτερο γύρο, με τους δύο διεκδικητές του φετινού τίτλου στη μεγάλη κατηγορία να περνούν διαδοχικά ο ένας τον άλλο ενόσω οι Εnea Bastianini και Alex Marquez οδηγούσαν την κούρσα με διαφορά που ήδη είχε ανοίξει στα 1,5 δλ. Πίσω από το γκρουπ των τεσσάρων αυτών αναβατών, ο Marco Bezzecchi άρχισε να νιώθει ζεστή την ανάσα του Jack Miller.

Από τον έβδομο γύρο και μετά ο Francesco Bagnaia βελτίωσε τον ρυθμό του παίρνοντας την απαραίτητη ανάσα από τον Ισπανό της Prima Pramac, ενώ φανερό ήταν ότι όλοι οι πρωτοπόροι είχαν το νου τους στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα στη φθορά αλλά και στην πίεση των ελαστικών.

Στα μέσα του GP των 20 γύρων τίποτα δεν είχε αλλάξει, πέραν της μάχης που εκτυλίσσονταν για την έκτη θέση καθώς ο Jack Miller άρχισε να οπισθοχωρεί και να δέχεται τις επιθέσεις των Fabio Quartararo, Fabio di Giannantonio και Brad Binder, που λίγο αργότερα είχε μια «άδοξη» πτώση και εγκατάλειψη.

Ο μόνος που άρχισε να ανεβαίνει και να κερδίζει θέσεις ήταν ο Fabio Quartararo, ο οποίος πέρασε όχι μόνο τον Jack Miller αλλά και τον Marco Bezzecchi σκαρφαλώνοντας έτσι στην πέμπτη θέση με την Yamaha M1.

Έτσι, το πέσιμο της καρό σημαίας βρήκε τον Enea Bastianini νικητή στο GP της Μαλαισίας, εμπρός από τους Alex Marquez και Francesco Bagnaia.

Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Jorge Martin, που σήμερα δεν είχε… απαντήσεις, πέμπτος ο Fabio Quartararo και έκτος ο Marco Bezzecchi.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jack Miller, Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio και Luca Marini.

Μετά την ολοκλήρωση 18 αγώνων, ο Francesco Bagnaia αυξάνει τη διαφορά του από τον Jorge Martin στους 14 βαθμούς στο κυνήγι του φετινού τίτλου στο MotoGP.

Ο επόμενος και προτελευταίος αγώνας της σεζόν είναι σε μία εβδομάδα από σήμερα στην πίστα του Κατάρ, ενώ επτά μέρες μετά ακολουθεί ο μεγάλος τελικός στη Βαλένθια της Ισπανίας.