MotoGP – Μαλαισία: Pole για τον Francesco Bagnaia, νίκη στο sprint για τον Alex Marquez

Το GP της Μαλαισίας, το οποίο σηματοδοτεί την τρίτη στροφή πριν και το επίσημο πέσιμο της καρό σημαίας για το MotoGP του 2023 πριν τους συνεχόμενους αγώνες σε Κατάρ και Βαλένθια τα προσεχή δύο αγωνιστικά τριήμερα, ξεκίνησε χθες στη Sepang με τις μοτοσικλέτες Ducati να δείχνουν για μια ακόμα φορά παντοδύναμες τόσο στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, όσο και στη συνέχεια στο Practice.

Συνολικά, ο Alex Marquez με την GP22 της Gresini Racing ήταν αυτός που κατάφερε να γράψει τον ταχύτερο χρόνο, ακολουθούμενος στο PR από τον Jorge Martin που διατηρεί το momentum των προηγούμενων αγώνων και πλέον απέχει μόλις 13 βαθμούς από τον πρωτοπόρο της κούρας και περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Francesco Bagnaia, που χθες περιορίστηκε στην όγδοη θέση.

Πολύ καλή ήταν η πρώτη εικόνα για τις δύο εργοστασιακές μοτοσικλέτες της KTM, με τους Jack Miller και Brad Binder να καταλαμβάνουν τις θέσεις 3 και 4. Πέμπτος ήταν ο Maverick Vinales, με τους Luca Marini και Fabio Quartararo να ακολουθούν τον Ισπανό της Aprilia. Την 10άδα και την απευθείας πρόκριση στο Q2 πήραν οι δύο Ducati των Marco Bezzecchi και Johann Zarco.

