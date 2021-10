MotoGP – Misano 2: Πρωτάθλημα για τον Fabio Quartararo, νίκη για τον Marc Marquez

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 16oυ αγώνα για το MotoGP του 2021 έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να στρίβει πρώτος, έχοντας πίσω του τον ομόσταβλό του Jack Miller και αμέσως μετά τον πάντοτε μαχητικό Marc Marquez που γρήγορα ξεπέρασε τον Miguel Oliveira με την εργοστασιακή μοτοσικλέτα της KTM.

Με τον Marc Marquez να πιέζει από την αρχή τις δύο Ducati, ο Jack Miller δεν απέφυγε ένα ακόμα λάθος, στον τέταρτο μόλις γύρο, γεγονός που έδωσε στον Ισπανό αναβάτη της Repsol Honda τη δυνατότητα να κολλήσει με την RC213V πίσω από την GP21 του Francesco Bagnaia που με ταχύτητα αλλά και πολύ σταθερό ρυθμό ήλεγχε τον αγώνα.

Πιο πίσω, μετά από μία κακή εκκίνηση από τη θέση 15, ο Fabio Quartararo άρχισε να ανακάμπτει ανεβαίνοντας σταδιακά έως και τις παρυφές της πρώτης 10άδας εκμεταλλευόμενος συγχρόνως μια σειρά εγκαταλείψεων (βλ. Joan Mir, Danilo Petrucci, Jorge Martin κ.α.).

Όπως ήταν φυσικό, οι κάμερες στράφηκαν στην πολύ «κλειστή» μάχη για την πρώτη θέση, η οποία έληξε λίγο πριν το πέσιμο της καρό σημαίας με την… άδοξη πτώση του Francesco Bagnaia, στην 15η στροφή της ιταλικής πίστας.

Έτσι, ο Marc Marquez πήρε μια ανέλπιστη έως και εκείνη τη στιγμή νίκη – την τρίτη του για το 2021.

Η πτώση του Francesco Bagnaia σηματοδότησε αυτόματα και την ανάδειξη του 22χρονου Fabio Quartararo ως Παγκόσμιου Πρωταθλητή για το 2021. Οδηγώντας επιθετικά αλλά με τη δέουσα για τις περιστάσεις σύνεση, ο Γάλλος – ο οποίος χάρισε σήμερα στη Yamaha το πρώτο της πρωτάθλημα από το «περιπετειώδες» του 2015 – κατάφερε να αναρριχηθεί έως και την τρίτη θέση, την οποία έχασε στα τελευταία στάδια του αγώνα από έναν παθιασμένο, για μια ακόμα φορά, Enea Bastianini που δικαίως κατέλαβε το τελευταίο σκαλί του βάθρου, πίσω από τον αθόρυβο σήμερα Pol Espargaro, που «έγραψε» μαζί με τον Marc Marquez στο Misano 2 το «1-2» για την ομάδα της Repsol Honda.

Πίσω από τους Marc Marquez, Pοl Espargaro και Enea Bastianini, ολοκλήρωσε ο Johann Zarco. Στις επόμενες θέσεις τερμάτισαν οι Alex Rins, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Luca Marini και Valentino Rossi, στον τελευταίο αγώνα της πολυετούς καριέρας του ανάβατη-θρύλου «εντός έδρας».

Ο επόμενος και προτελευταίος αγώνας για τη φετινή σεζόν στο MotoGP θα πραγματοποιηθεί στο Portimao της Πορτογαλίας, σε δύο εβδομάδες από σήμερα.

🙌🏼 Respect ☺️ Congratulations, @FabioQ20! 👏🏼 🏆 It’s been an amazing season and we are glad that we were able to bring on the fight to you! We will try again next year 😏👊🏼#ELD1ABLO@PeccoBagnaia | @MotoGP pic.twitter.com/1BiQpLre6Z

— Ducati Corse (@ducaticorse) October 24, 2021