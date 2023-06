MotoGP – Mugello: Νίκη-περίπατος για τον Francesco Bagnaia

Στο ηλιόλουστο Mugello, έκτο κατά σειρά GP της φετινής σεζόν στο MotoGP, τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να στρίβει πρώτος μετά τη δεύτερη στροφή, εμπρός από τον πολύ καλό με το καλημέρα Jack Miller και τις Ducati των Jorge Martin και Luca Marini.

Δύο γύρους αργότερα, ο Jorge Martin πέρασε δεύτερος, με τους Luca Marini, Marc Marquez και Alex Marquez να επιτίθενται και να περνούν τον Αυστραλό της KTM.

Εν τω μεταξύ, οι Francesco Bagnaia και Jorge Martin άρχισαν να αποκτούν μια αισθητή διαφορά από το υπόλοιπο γκρουπ αναβατών που είχε προς ώρας επικεφαλής τον Luca Marini.

Δύο γύρους μετά και με 17 να απομένουν μέχρι τo πέσιμο της καρό σημαίας, ο Marc Marquez έκανε το λάθος και με πτώση στην τελευταία στροφή της ιταλικής πίστας, εγκατέλειψε άδοξα τον αγώνα.

💥 HE’S GONE! @marcmarquez93 crashes OUT of the podium battle! 🤯#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/b7cjytT8ij

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 11, 2023