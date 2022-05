MotoGP – Mugello: Φουλ της Ιταλίας

Μπορεί η χθεσινή ημέρα στο Mugello της Ιταλίας, που σηματοδοτεί τον όγδοο κατά σειρά αγώνα της φετινής χρονιάς MotoGP, να χαρακτηρίστηκε από τον πολύ καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες, εντούτοις σήμερα το μεσημέρι τα πρώτα σύννεφα έκαναν την εμφάνισή τους στην πίστα με αποτέλεσμα οι αναβάτες να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της βροχής ένα «μικτό» τερέν κατά τη διάρκεια των Κατατακτηρίων 2.

Από αυτές, ύστερα από μια ενδιαφέρουσα μάχη με σλικ ελαστικά, το εισιτήριο πήρε ο Fabio Di Giannantonio, σε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στις συγκεκριμένες συνθήκες στη σέλα της Ducati GP21 της Gresini Racing, καθώς και ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Marc Marquez με την RC213V της Repsol Honda.

Οι Κατατακτήριες 2 ξεκίνησαν με μια πτώση του Ισπανού άσσου, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Ωστόσο, η κατεστραμμένη RC213V του, η οποία μάλιστα πήρε φωτιά, έμεινε μέσα στη μισοβρεγμένη πίστα, κάτι που μοιραία ανάγκασε τους οργανωτές να διακόψουν τη διαδικασία για αρκετά λεπτά.

Thankfully the 8-times champion was quickly back onto his feet but the session is stopped for a cleanup operation ⚠️ #MotoGP | #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/Qehewmtai8

🛑 RED FLAG after this highside for @marcmarquez93 😱

Με την επανεκκίνηση του Q2 και οι 12 αναβάτες επέλεξαν να μπουν στην πίστα με σλικ ελαστικά. Ο Fabio Di Giannantonio συνέχισε την εκπληκτική του εμφάνιση και με αλεπάλληλους γύρους με τέρμα γκάζι πήρε μια μαγική pole position εντός έδρας, στην πρώτη του χρονιά στο MotoGP.

Ο ιταλικός θρίαμβος, τόσο σε επίπεδο αναβατών όσο και μοτοσυκλετών, συνεχίστηκε με τις Ducati των Marco Bezzecchi και Luca Marini της ομάδας του Valentino Rossi (Mooney VR46 Racing Team) να καταλαμβάνουν τις θέσεις 2 και 3, εμπρός από δύο ακόμα Ducati – εκείνες των Johann Zarco και Francesco Bagnaia.

O Fabio Quartararο, από την έκτη θέση, έσωσε την παρτίδα για την Yamaha τοποθετώντας την M1 του στο αυριανό grid εμπρός από την Aprilia του Aleix Espargaro, τις Honda των Takaaki Nakagami και Pol Espargaro, καθώς και την Ducati του Enea Bastianini.

Η μάχη για τη νίκη στο Mugello θα δοθεί αύριο Κυριακή στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

What a day it is for the Italian’s at home! 🇮🇹

Big congrats to @FabioDiggia49 on his maiden #MotoGP pole ahead of @Marco12_B and @Luca_Marini_97 locking out the front row! 👏#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/JGoyVmyWWO

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 28, 2022