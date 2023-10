MotoGP: Νίκη για τον Johann Zarco στο επεισοδιακό GP Αυστραλίας

O 16ος γύρος του MotoGP, και συγκεκριμένα το GP Αυστραλίας -που εκτάκτως πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο– είχε ως ορεκτικό τις Κατατακτήριες 1. Σε αυτές, οι Francesco Bagnaia και Marc Marquez κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για το Q2, το οποίο αποτέλεσε υπόθεση του Jorge Martin που με νέο ρεκόρ πίστας πήρε εμφατικά μια ακόμα pole position, εμπρός από τους Brad Binder και Francesco Bagnaia.

Από τη δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης ξεκίνησαν οι Aleix Espargaro, Johann Zarco και Fabio di Giannantonio, ενώ από την τρίτη οι Marc Marquez, Jack Miller και Maverick Vinales. Τη 10η θέση απέσπασε ο Marco Bezzecchi.

