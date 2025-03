MotoGP – Αργεντινή: Ο άπιαστος Marc Marquez

To GP Αργεντινής ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, παρά την απουσία του Miguel Oliveira, που τραυματίστηκε στο χθεσινό sprint και του Lorenzo Savadori – ενώ εκτός μάχης εξακολουθεί να παραμένει και ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024, Jorge Martin.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων o Marc Marquez κράτησε την πρωτιά, εμπρός από τον αδελφό του Alex Marquez, ενώ τρίτος πλασαρίστηκε ο Francesco Bagnaia, ο οποίος «αμφισβητήθηκε» έντονα από τον εκρηκτικό και ταχύ και σήμερα Johann Zarco. Λίγο πιο πίσω βρέθηκαν ο Franco Morbidelli, ο Brad Binder και o Fabio di Giannantonio. Εκτός μάχης, μετά από επαφή με τον Fabio Quartararo στην πρώτη κιόλας στροφή, τέθηκε ο Marco Bezzecchi.

Στον τέταρτο γύρο, ο Alex Marquez εξαπέλυσε την επίθεση του στον αδελφό του, παίρνοντας αυτός τα ηνία του αγώνα των 25 γύρων, ενώ πιο πίσω, με ακόμα πιο ταχύ ρυθμό και μαλακό πίσω ελαστικό, ο Franco Morbidelli πέρασε όχι μόνο τον Johann Zarco αλλά και τον Francesco Bagnaia, ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση.

Συμπληρώνοντας το πρώτο μισό του GP, τα πράγματα σταθεροποιήθηκαν. Ο Marc Marquez «παρακολουθούσε» από πολύ κοντά τον πρωτοπόρο Alex Marquez, ενώ την ίδια στιγμή ο Franco Morbidelli άρχισε να κλείνει τη διαφορά από τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή λίγο πάνω από το 1 δλ. Ο Francesco Bagnaia, με τη σειρά του, δεν μπορούσε να ακολουθήσει τους πρωτοπόρους για μια ακόμα φορά, έχοντας ακριβώς στην ουρά της δικής του GP25 τον Johann Zarco.

Για το δεύτερο μισό του αγώνα, όλα τα φώτα έπεσαν πάνω στα αδέλφια Marquez, με τον Marc να πιέζει και να περνά για λίγο πρώτος στον 19o γύρο, αλλά εν συνεχεία να ανοίγει την τροχιά του στα φρένα της Τ5 και να παραμένει έτσι δεύτερος. Ωστόσο, δύο γύρους μετά, ο Marc Marquez πέτυχε τον στόχο του, και μάλιστα στην ίδια ακριβώς στροφή, και με καθαρό πλέον αέρα από την πρώτη θέση πήρε μια ακόμα εμφατική νίκη στο GP Αργεντινής, κάνοντας έτσι το τέσσερα στα τέσσερα.

