MotoGP: O Jack Miller στην Red Bull KTM για δύο χρόνια

Η Red Bull KTM Factory Racing επιβεβαίωσε αυτό που είχε ήδη διαφανεί εδώ και λίγες ημέρες: ότι ο Jack Miller θα είναι ο συνοδοιπόρος του Brad Binder στα γκαράζ της εργοστασιακής ομάδας της KTM για τις αγωνιστικές σεζόν του 2023 και του 2024 στο MotoGP.

Ο συμπαθής Αυστραλός αναβάτης, που φέτος έκλεισε τα 27 του χρόνια, έχει ήδη στην πλάτη του πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στα Grand Prix, έχοντας κατακτήσει 9 νίκες και σχεδόν 30 βάθρα τόσο στη Moto3 όσο και στο MotoGP. Το 2014 ήταν η πιο παραγωγική περίοδος της καριέρας του μέχρι στιγμής, με τον Αυστραλό να εντάσσεται στην ομάδα Red Bull KTM του Aki Ajo σημειώνοντας μαζί της έξι νίκες. Το 2015, ο Jack Miller έκανε το μεγάλο άλμα μεταπηδώντας κατευθείαν στη μεγάλη κατηγορία του θεσμού.

Ο νυν αναβάτης της Ducati θα βρεθεί έτσι ξανά μαζί με τον Francesco Guidotti, που στο παρελθόν ηγείτο της Pramac και πλέον είναι ο νέος Team Manager της Red Bull KTM Factory Racing.

«Το να έχουμε τον Jack δίπλα στον Brad στην ομάδα μας σημαίνει ότι έχουμε άλλο ένα ισχυρό πλεονέκτημα. Τον ξέρω καλά, ξέρω ότι του αρέσει να δουλεύει και γνωρίζω τι μπορεί να φέρει στην ομάδα. Πιστεύω ότι ο χαρακτήρας του και ο τρόπος που θα οδηγήσει την KTM RC16 θα μας βοηθήσει πολύ σε αυτό το στάδιο της προσπάθειάς μας. Όπως και Brad, ο Jack θα βρει τα όρια και θα πάρει το μέγιστο σε όλες τις συνθήκες. Οι επόμενες δύο σεζόν θα είναι συναρπαστικές!», δήλωσε ο Francesco Guidotti.

Από τη μεριά του, ο Peter Beirer, Διευθυντής της KTM Motorsports είπε: «Φυσικά και γνωρίζουμε τον Jack από τότε που έκανε τα ντεμπούτο του με τον Aki και το πρόγραμμά μας στη Moto3, και είναι μεγάλη χαρά να φέρουμε έναν αναβάτη με τις δυνατότητές του στη δομή μας στο MotoGP. Η προσέγγιση και η στάση του Jack στους αγώνες είναι πολύ παρόμοια με τη δική μας. Είμαι πολύ περήφανος που επιστρέφει ξανά στην Red Bull KTM».

