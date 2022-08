MotoGP: O Joan Mir χάνει το GP του Σαν Μαρίνο

Ο Joan Mir είχε μια σφοδρή πτώση στο MotoGP, στον πρώτο κιόλας γύρο του GP Αυστρίας την περασμένη Κυριακή, που έλαβε χώρα στην πίστα Red Bull Ring.

Οι πρώτες εξετάσεις και ακτινογραφίες που έγιναν στο ιατρικό κέντρο της αυστριακής πίστας αμέσως μετά την πτώση του έδειξαν ένα μικρό κάταγμα στο οστό του αστράγαλου του δεξιού ποδιού του. Έχοντας επιστρέψει στην έδρα του στην Ισπανία το ίδιο κιόλας βράδυ, ο 25χρονος αναβάτης της Suzuki υποβλήθηκε σε περαιτέρω εξετάσεις στην Ανδόρα.

Προχθές, ο Joan Mir επισκέφθηκε τον Δρ Juan Garcias στο νοσοκομείο Juaneda Miramar στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα όπου υποβλήθηκε σε αξονική και μαγνητική τομογραφία καθώς οι γιατροί ήθελαν να αποκλείσουν περεταίρω βλάβες. Ωστόσο, όπως έγινε γνωστό λίγο αργότερα, οι εξετάσεις κατέδειξαν βλάβη στους συνδέσμους και τα οστά στη δεξιά πλευρά του αστραγάλου. Έτσι, οι γιατροί συνέστησαν στον Ισπανό πλήρη ανάπαυση για χρονικό διάστημα 15 ημερών

Αυτό σημαίνει ότι η Joan δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στον επόμενο αγώνα του MotoGP που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας στο Misano.

Ο Joan Mir θα υποβληθεί σε περεταίρω εξετάσεις για να αξιολογηθεί ο τραυματισμός του μετά την περίοδο ανάπαυσης των 15 ημερών – από τα αποτελέσματά της θα εξαρτηθεί αν Ισπανός θα αγωνιστεί στη Motorland για το μεθεπόμενο GP της Αραγονίας.

Άγνωστο παραμένει αν η Suzuki θα προβεί σε αντικατάσταση του αναβάτη της στο επερχόμενο GP του Σαν Μαρίνο.

Με δεδομένο πάντως τον τραυματισμό του επίσημου δοκιμαστή της ομάδας, Sylvain Guintolι, στον 8ωρο αγώνα της Suzuka, οι επιλογές για τη Suzuki και τον επικεφαλής της, Livio Suppo, εν όψει του GP του Σαν Μαρίνο είναι ιδιαίτερα περιορισμένες.

Get well soon mate. Unfortunately I am also recovering from injury sustained in Suzuka so won’t be able to replace. What a year 🤯 As they say in 🇬🇧 “When it rains, it pours” https://t.co/zAQaRzrGH9

— Sylvain Guintoli (@SylvainGuintoli) August 23, 2022