MotoGP: Πρεμιέρα για την Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Η πρώην Mooney VR46 Racing Team αποκτά νέο βασικό χορηγό, την ινδονησιακή κρατική εταιρεία πετρελαιοειδών και λιπαντικών Pertamina, και κατ΄ επέκταση νέα ονομασία εν όψει της νέας χρονιάς στο MotoGP. Και όπως είναι φυσικό, νέοι είναι και οι χρωματισμοί στο «σώμα» των δύο Desmosedici GP της Ducati προδιαγραφών 2023 με τις οποίες η ομάδα του Valentino Rossi θα δώσει για τρίτη συνεχή χρονιά το «παρών» στη μεγάλη κατηγορία του θεσμού – και για ενδέκατη συνολικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσικλετών.

H παρουσίαση της ομάδας για το 2024 έγινε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Palazzo dei Congressi, παρουσία του Valentino Rossι και φυσικά των εκπροσώπων των νέων χορηγών. Φυσικά, την παράσταση έκλεψαν τα νέα χρώματα της μοτοσικλέτας, τα οποία επιμελήθηκε ο Aldo Drudi, γνωστός εδώ και χρόνια για τη συνεργασία του με τον Ιταλό θρύλο του MotoGP και εννέα φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή.

Στη μοτοσικλέτα του 2024 δεσπόζει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα-σήμα κατατεθέν της ομάδας (και του ίδιου του Valentino Rossi ως αγωνιζόμενος), ενώ έντονη είναι η παρουσία τόσο του λευκού χρώματος όσο και εκείνων του νέου χορηγού στο πλαϊνό φέρινγκ. Το έμπειρο μάτι εντοπίζει επίσης και τα σήματα άλλων, νέων χορηγών, όπως η eBay και η Iveco.

Η ομάδα θα έχει ως Νο 1 αναβάτη της, όπως και πέρσι, τον Ιταλό Marco Bezzecchi, ο οποίος εντυπωσίασε πέρσι στη σέλα της GP22 τερματίζοντας τρίτος στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών, πίσω από τους Francesco Bagnaia και Jorge Martin, επίσης με μοτοσικλέτες της Ducati. O 25χρονος είχε αποσπάσει 3 νίκες πέρσι, 7 τερματισμούς στο βάθρο των νικητών, 3 pole position και 4 ταχύτερους γύρους σε αγώνες.

Μετά την μάλλον απρόσμενη μεταπήδηση του Luca Marini για το 2024 στις τάξεις της Repsol Honda, στο πλευρό του Marco Bezzecchi θα βρίσκεται για τη νέα σεζόν στις τάξεις της Pertamina Enduro VR46 Racing Team ο συμπατριώτης τους, Fabio di Giannantonio, ο οποίος έχασε το χρίσμα στην ομάδα της Gresini Racing μετά την μετακίνηση σε αυτή του 8 φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Marc Marquez.

