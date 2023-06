MotoGP – Sachsenring: Ο Jorge Martin παίρνει στο νήμα την καρό σημαία

Ο Jorge Martin άντεξε στην έντονη πίεση του Francesco Bagnaia παίρνοντας μια σπουδαία νίκη στο Sachsenring.

Πριν από την έναρξη του σημερινού GP στο Sachsenring της Γερμανίας, έβδομου γύρου για το MotoGP του 2023, τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν -όχι άδικα- στην απόφαση του Marc Marquez να μην συμμετάσχει στον αγώνα, με τον Ισπανό να είναι φανερά εκνευρισμένος από την απόδοση της μοτοσικλέτας του μετά από μια ακόμα πτώση (την πέμπτη μέσα στο αγωνιστικό τριήμερο!) που είχε στο πρωινό warm-up.

A painful start to the day for @marcmarquez93 💥 That’s a vicious T7 tumble for the #93 ⚠️#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/pN1FGlvGmA — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023

Σε αγωνιστικό τώρα επίπεδο, με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Jack Miller έστριψε πρώτος στην Τ1, εμπρός τις Ducati των Francesco Bagnaia, Luca Marini και Jorge Martin. Όμως, πριν καν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος και οι τρεις εκμεταλλεύτηκαν ένα μικρό οδηγικό λάθος του Αυστραλού, με αποτέλεσμα όλοι να βρεθούν μπροστά του.

Ένα γύρο αργότερα, ο Jorge Martin έδειξε ξανά τα δόντια του, όπως και χθες στον αγώνα sprint, περνώντας τον πρωτοπόρο του αγώνα και του Πρωταθλήματος Αναβατών, Francesco Bagnaia, ο οποίος είχε στην ουρά της Ducati GP23 τον Luca Marini. Πιο πίσω, ο επιθετικός Brad Binder περνούσε τον ομόσταβλό του στα γκαράζ της KTM Red Bull Factory Racing, για την τέταρτη θέση. Γρήγορα, τον Jack Miller πέρασε και ο Johann Zarco – κάτι που έπραξε 22 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας και ο Marco Bezzecchi.

Στο πρώτο τρίτο του αγώνα, ο Brad Βinder συνέχισε την ανέλιξή του περνώντας αποφασιστικά τον Luca Marini για την τρίτη θέση, ενώ στην Τ11 κάτι ανάλογο έπραξε και ο Γάλλος αναβάτης της Prima Pramac. Στην κορυφή εν τω μεταξύ, ο Francesco Bagnaia «παρακολουθούσε» σε απόσταση μισού σχεδόν δευτερολέπτου τον μέχρι τότε πρωτοπόρο της κούρσας, Jorge Martin.

Δυστυχώς για τον Brad Binder, έντεκα γύρους πριν το τέλος, μια πτώση έβαλε τέλος στην προσπάθεια του νοτιοαφρικανού αναβάτη της KTM Red Bull Factory Racing.

Όπως διαφαινόταν, στον εικοστό από τους τριάντα γύρους, ο ταχύς και… υπομονετικός Francesco Bagnaia, έκανε την κίνησή του έναντι του Ισπανού της Prima Pramac και με ένα αποφασιστικό προσπέρασμα βρέθηκε στη θέση 1. Ωστόσο, ο Jorge Martin δεν έδειχνε διατεθειμένος να καταθέσει εύκολα τα όπλα και επτά γύρους πριν το τέλος ανέκτησε με παρόμοιο τρόπο την πρωτοπορία του αγώνα.

Τελικά, ο Jorge Martin άντεξε στην ασφυκτική πίεση του Παγκόσμιου Πρωταθλητή του 2022 και με διαφορά μόλις 64 χιλισοτών του δευτερολέπτου πήρε μια εμφατική νίκη στο Sachsenring.

Τρίτος ολοκλήρωσε ο Johann Zarco, εμπρός από τους Marco Bezzecchi και Luca Marini. Πέμπτος τερμάτισε ο Jack Miller, ενώ τρεις ακόμα Ducati, εκείνες των Alex Marquez, Enea Bastianini και Fabio de Giannantonio, μπήκαν στην 10άδα, εμπρός από τον Miguel Oliveira.

Στην βαθμολογία ο Francesco Bagnaia έχει 160 βαθμούς, δεύτερος είναι ο Jorge Martin με 144 βαθμούς και ο τρίτος ο Marco Bezzecchi με 126 βαθμούς.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μια εβδομάδα στο Assen της Ολλανδίας.