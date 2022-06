MotoGP – Sachsenring: Περίπατος για τον Fabio Quartararo

Οδηγώντας γρήγορα και αλάνθαστα, ο Fabio Quartararo πήρε με εμφατικό τρόπο μία ακόμα νίκη στη Γερμανία διευρύνοντας το προβάδισμά του στην κούρσα του φετινού πρωταθλήματος στο MotoGP.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο ιδιαίτερα θερμό και σήμερα Sachsenring της Γερμανίας, για τον δέκατο κατά σειρά αγώνα του MotoGP για το 2022, έσβησαν στις 15:00 ώρα Ελλάδας, με τον Fabio Quartararo να «κλέβει» την πρώτη θέση από τον Francesco Bagnaia, που στο πέρας του πρώτου γύρου επιχείρησε να απαντήσει, χωρίς όμως επιτυχία.

Δυστυχώς, η συνέχεια ήταν πιο επώδυνη για τον Ιταλό, ο οποίος έχασε το πίσω μέρος της GP22 στη στροφή 1, έναν μόλις γύρο μετά, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει άδοξα σε έναν ακόμα αγώνα.

Race over for @PeccoBagnaia 💥 Absolute heartbreak for the Italian as his title hopes look dashed 😓#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/NDVQxYVS8v — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 19, 2022

Έτσι, ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής πήρε μια ανάσα στην κορυφή, έχοντας όμως πίσω του έναν παθιασμένο Johann Zarco, ο οποίος στον προηγούμενο γύρο εξαπέλυσε με επιτυχία τη δική του επίθεση στον Aleix Espargaro.

Πιο πίσω από τον Ισπανό ακολουθούσε η δεύτερη Aprilia του Maverick Vinales, η Ducati του εντυπωσιακού και σήμερα Fabio Di Giannantonio, αλλά και εκείνες των Jack Miller και Jorge Martin.

Οι επόμενοι 10 περίπου γύροι δεν επεφύλαξαν ανακατατάξεις ή απρόοπτα για τους πρωτοπόρους, με τον Fabio Quartararo να ελέγχει στην κορυφή τη διαφορά από τον συμπατριώτη του κάνοντας ταυτόχρονα χρηστή διαχείριση στη μεσαία πίσω γόμα που έχει επιλέξει για τον αγώνα. Πιο πίσω, ο Maverick Vinales άρχισε να πιέζει τον ομόσταβλό του, έχοντας ως στόχο την κατάκτηση του πρώτου του βάθρου με τα χρώματα της ιταλικής ομάδας. Στο γκρουπ της… ενδοοικογενειακής διαμάχης των δύο Aprilia γρήγορα εντάχθηκε και ο Jack Miller, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ιδανικά 13 γύρους πριν το πέσιμο της καρό ένα μικρό λάθος του Maverick Vinales στα φρένα της στροφής 8, ανεβαίνοντας έτσι στη θέση 4.

Λίγο αργότερα, ο Maverick Vinales εγκατέλειψε με μηχανικό πρόβλημα στην πίσω ανάρτηση της RS-GP.

Με τον Fabio Quartararo να οδεύει σε μια ακόμα νίκη και τον… ανήμπορο να απαντήσει Johann Zarco, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη μάχη των Jack Miller και Aleix Espargaro για την τρίτη θέση – που τελικά είχε ως νικητή τον πρώτο.

Την πέμπτη θέση πήρε εξίσου εμφατικά ο Luca Marini, που επτά γύρους πριν το τέλος του αγώνα έκανε την κίνησή του απέναντι στην Ducati GP22 του Jorge Martin.

Την 10άδα στο φετινό Γερμανικό GP συμπλήρωσαν οι Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Miguel Oliveira και Enea Bastianini.

Ύστερα από 10 αγώνες, ο Fabio Quartararo έχει 172 βαθμούς, έναντι 138 για τον Aleix Espargaro, 111 για τον Johann Zarco και 100 για τον Enea Bastianini.

Ο επόμενος αγώνας για το MotoGP του 2022 θα πραγματοποιηθεί σε μια εβδομάδα στο Assen της Ολλανδίας.