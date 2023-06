O Jorge Martin δεν είχε αντίπαλο στον αγώνα sprint που ολοκληρώθηκε προ ολίγου στο Sachsenring της Γερμανίας, έβδομο φετινό γύρο του MotoGP.

Μετά το Mugello και τον τριπλό θρίαμβο σε κατατακτήριες και sprint αλλά και στον αγώνα για τον Francesco Bagnaia, το MotoGP ταξιδεύει αυτό το τριήμερο στο Sachsenring της Γερμανίας για τον έβδομο φετινό γύρο του θεσμού.

Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε χθες με τα Practice 1 και 2, όπου οι Ducati έδειξαν για μια ακόμα φορά την ταχύτητά τους. Στο πρώτο σκέλος, ταχύτερος όλων ήταν ο Johann Zarco και στο δεύτερο ο Marco Bezzecchi που βρήκε την τελευταία στιγμή τις σωστές ρυθμίσεις στην GP22 της Mooney VR46 Racing Team. Ο μεγάλος χαμένος ήταν ο πολυνίκης στη γερμανική πίστα Marc Marquez, ο οποίος έμεινε εκτός 10άδας μετά την πτώση του στο P2 και την επακόλουθη σφοδρή σύγκρουση της Honda RC213V με την μοτοσικλέτα του Johann Zarco που εκείνη τη στιγμή έβγαινε από το pit lane. Ευτυχώς, κανένας από τους δύο αναβάτες δεν τραυματίστηκε.

The massive crash that forced to red-flag Practice 2! 💥 Watch how @marcmarquez93 brutally collided with @JohannZarco1 when the Frenchman was exiting pitlane! 🤯#GermanGP 🇩🇪 | 🎥https://t.co/JLYCYjQZo1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2023

Σήμερα το πρωί στο Free Practice, στο βρεγμένο για την περίσταση τερέν της γερμανικής πίστας, ο Marc Marquez έγραψε τον ταχύτερο χρόνο, ενώ λίγα λεπτά αργότερα, σε μικτές συνθήκες στην επιφάνεια της ασφάλτου και με σλικ ελαστικά, πήρε την πρόκριση από το Q1 στο Q2, παρά την πτώση του στην T13. Ωστόσο, το πρώτο… εισητήριο πήρε ο Brad Binder, ο οποίος στο φινάλε επέλεξε και αυτός τη «στεγνή» γόμα του Γάλλου κατασκευαστή.

Οι Κατατακτήριες 2 ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακές, με την πίστα να παραμένει οριακά βρεγμένη σε ελάχιστα σημεία της – κυρίως στην τελευταία στροφή που οδηγεί στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού. Ο Marc Marquez είχε εκ νέου πτώση στην πρώτη του απόπειρα να σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο, όπως και ο Marco Beezzecchi. Στη δεύτερη προσπάθειά του, ο Ισπανός υπέπεσε σε νέο λάθος, αυτή τη φορά στη στροφή 1, γεγονός που έφερε εκ νέου στην πίστα τις κίτρινες σημαίες. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο χρόνος του Marco Bezzecchi που εν τω μεταξύ είχε γράψει το όνομα του στη θέση 1.

Κάπως έτσι, ο Francesco Bagnaia είχε πήρε την πολυπόθητη pole position, εμπρός από τους Luca Marini και Jack Miller, που πρόλαβαν να γράψουν τον δικό τους χρόνο. Τη δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης του sprint αλλά και του αυριανού GP κατέλαβαν οι τρεις Ducati των Johann Zarco, Marcο Bezzecchi και Jorge Martin.

It’s back-to-back poles for @PeccoBagnaia at the Sachsenring after a drama-filled qualifying! 🔥 Check out the full starting grid ahead of the #TissotSprint 👀#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ZtLh99sUs6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 17, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του sprint έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να κρατά τα ηνία εμπρός από έναν μαχητικό με το καλημέρα Jack Miller, που γρήγορα όμως είδε τον Jorge Martin που ακλουθούσε να τον προσπερνά. Στο τέλος όμως του πρώτου γύρου, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 φρέναρε άτσαλα στην Τ1, παραδίνοντας στον Αυστραλό της KTM τα πρωτεία του αγώνα.

Τρεις γύρους μετά, από την τρίτη θέση που ακολουθούσε, ο Jorge Martin πέρασε με απίστευτο τρόπο τόσο την GP23 του Francesco Bagnaia όσο και την RC16 του Jack Miller ανεβαίνοντας αυτός στην πρώτη θέση της προσωρινής κατάταξης, γράφοντας για τη συνέχεια εξαιρετικούς χρόνους, πολύ κοντά στο «μεσαίο» 1:20.

Οι τελευταίοι γύρου δεν επεφύλαξαν αλλαγές στην κορυφή, με τον Jorge Martin να μην έχει αντίπαλο και να οδεύει ακάθεκτος για τη νίκη, και τους Francesco Bagnaia και Jack Miller να συμβιβάζονται αντίστοιχα με τις θέσεις 2 και 3.

Πιο πίσω, οι Luca Marini και Brad Binder έδιναν μια πολύ «κλειστή» μάχη, υπό το άγρυπνο βλέμμα του Johann Zarco. Τελικά, ο Ιταλός της Mooney VR46 Racing Team κράτησε την θέση 4, με τον Γάλλο να περνά με αποφασιστικότητα και μια μικρή επαφή τον νοτιοαφρικανό της KTM στον τελευταίο γύρο.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Alex Marquez, Aleix Espargaro και Enea Bastianini.

Με τη νίκη αυτή, ο Jorge Martin περνά στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με διαφορά 21 βαθμών από τον πρωτοπόρο Francesco Bagnaia και 4 βαθμών από τον τρίτο πλέον Marco Bezecchi.

Η εκκίνηση του αυριανού GP είναι στις 15:00 ώρα Ελλάδας.