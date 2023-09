MotoGP – San Marino: Νίκη για τον Jorge Martin, 1-2-3 για την Ducati

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του 12ου GP της χρονιάς στο MotoGP έσβησαν στο Misano με τον Jorge Martin, νικητή του χθεσινού sprint και poleman, να στρίβει πρώτος στην Τ1, ενώ πίσω του ακολουθούσε ο Francesco Bagnaia με την κίτρινη για την περίσταση GP23 της Ducati Lenovo Team. Τρίτος ο Marco Bezzecchi, ενώ δύο θέσεις πιο πίσω οι δύο KTM των Brad Bidner, που έκανε το θαύμα του στην εκκίνηση, και Dani Pedrosa.

Με τις τρεις Ducati στο 1-2-3, o Brad Binder άρχισε να πλησιάζει ενόσω ο Marco Bezzecchi «αντάλλασε» θέσεις με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2022 και συμμαθητή του στην VR46 Academy. Ωστόσο, ο βασικός «στόχος» και τον δύο ήταν ο Jorge Martin.

