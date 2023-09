MotoGP – San Marino: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Ο 12ος γύρος του MotoGP που λαμβάνει χώρα στο Misano της Ιταλίας αυτό το τριήμερο άνοιξε την αυλαία του χθες το πρωί με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1, στις οποίες ο Michele Pirro, σε μία ακόμα έκτακτη συμμετοχή του σε GP για το 2023, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο πραγματοποιώντας παράλληλα πολύτιμες δοκιμές εξέλιξης με την Ducati GP23, η οποία ήταν βαμμένη, ειδικά για την περίσταση, στα χρώματα της Aruba.it Racing.

Λίγες ώρες αργότερα, στο καθιερωμένο Practice, το οποίο χαρίζει την απευθείας πρόκριση στο Qualifying 2 για τους 10 πρώτους αναβάτες, ήταν η σειρά του Marco Bezzecchi με την Ducati GP22 της Mooney VR46 Racing Team να γράψει τον ταχύτερο γύρο – και μάλιστα με νέο ρεκόρ πίστας – εμπρός από την Aprilia του Maverick Vinales και την RC16 του Dani Pedrosa, επίσημου δοκιμαστή της KTM, o οποίος πραγματοποιεί και αυτός στο Misano μια wild card συμμετοχή μετά από εκείνη στη Jerez, εξελίσσοντας το νέο carbon πλαίσιο της αυστριακής ομάδας.

Headlines aplenty! 👀 @marcmarquez93 @26_DaniPedrosa are straight off to Q2! 🤝 #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Vr7zoN1B3B

Την πρόκριση μαζί με τους τρεις αυτούς αναβάτες πήραν οι Jorge Martin και Luca Marini, ενώ έξυπνα φέρθηκε για μια ακόμα φορά ο Marc Marquez, o οποίος εκμεταλλεύτηκε το slipstream του «μικρού Σαμουράι» στον ταχύτερο του γύρο, παίρνοντας έτσι με την RC213V της Honda την έκτη θέση. Ακολούθησαν ο τραυματίας μετά την πτώση του στο GP Καταλονίας Francesco Bagnaia, o Alex Marquez, o Brad Binder και ο Raul Fernandez.

New all-time lap record from Bez (in pain) 🔥@marcmarquez93 straight to Q2⚡️@26_DaniPedrosa having everyone talking 🤩@PeccoBagnaia in the top 10 just five days after his crash 👏

Have you managed to catch your breath yet? 🤯 #SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/Ew8xSW9CU8

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 8, 2023