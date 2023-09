MotoGP: Στο φως το πρόγραμμα αγώνων του 2024

Συνολικά 22 GP, και ισάριθμα sprint, θα περιλαμβάνει το αγωνιστικό ημερολόγιο του MotoGP για το 2024.

Το 2024 το MotoGP γιορτάζει την 75η επέτειό του περιλαμβάνοντας στο αγωνιστικό του πρόγραμμα 22 στο σύνολο διοργανώσεις.

Η δράση θα ξεκινήσει υπό το φως των προβολέων στις 10 Μαρτίου, καθώς το Grand Prix του Κατάρ επιστρέφει ως το «εναρκτήριο λάκτισμα» της αγωνιστικής σεζόν. Μετά τον αγώνα στο Lusail International Circuit ακολουθεί η Πορτογαλία και το Autodromo Internacional do Algarve, ενώ στη συνέχεια το MotoGP κατευθύνεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού με το πρώτο δίδυμο back-to-back αγώνων σε Αργεντινή και ΗΠΑ, στο Termas de Rio Hondo και στο Circuit of the Americas, αντίστοιχα, να λαμβάνουν χώρα τον Απρίλιο.

Από εκεί ομάδες και αναβάτες επιστρέφουν στην Ευρώπη. Και συγκεκριμένα στο Circuito de Jerez-Angel Nieto, το οποίο προηγείται του GP Γαλλίας που θα λάβει χώρα στο Le Mans τον Μάιο. Ακολουθεί GP Καταλονίας στο Circuit de Barcelona-Catalunya, με τη δράση να μεταφέρεται στη συνέχεια στην Ιταλία, στο Autodromo Internazionale del Mugello.

Τον Ιούνιο το MotoGP θα επισκεφθεί, καλώς εχόντων των πραγμάτων, για πρώτη φορά το Καζακστάν και το Sokol International Racetrack – την 75η πίστα που θα φιλοξενήσει αγώνα στην ιστορία του θεσμού. Στη συνέχεια, ένα άλλο δίδυμο back-to-back αγώνων ρίχνει την αυλαία του πρώτου μισού στις σεζόν. Ο λόγος για τα GP Ολλανδίας και Γερμανίας, που παραδοσιακά θα φιλοξενηθούν στο TT Circuit Assen και το Sachsenring.

Μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το MotoGP επιστρέφει στο Silverstone και στο Red Bull Ring, πριν το τελευταίο δίδυμο back-to-back αγώνων στη MotorLand Aragon και το Misano World Circuit Marco Simoncelli στις αρχές Σεπτεμβρίου. Από εκεί, το paddock «μετακομίζει» στην Ανατολή για δύο σετ τριών back-to-back αγώνων. Ο πρώτος σταθμός είναι η Ινδία και το Buddh International Circuit, ενώ μια εβδομάδα αργότερα η δράση μεταφέρεται στην Ινδονησία, στο Pertamina Mandalika International Circuit. Το πρώτο από τα δύο αυτά stint ολοκληρώνει το GP Ιαπωνίας στο Mobility Resort Motegi.

Το δεύτερο triple-header της αγωνιστικής σεζόν του 2024 εγκαινιάζει η Αυστραλία και η εμβληματική πίστα του Phillip Island, ενώ ακολουθούν τα GP σε Ταϊλάνδη και Μαλασία που θα πραγματοποιηθούν στο Chang International Circuit και στο Sepang International Circuit.

Η αυλαία του 2024 πέφτει στις 17 Νοεμβρίου στη Βαλένθια, στο Ricardo Tormo Circuit.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση ακύρωσης κάποιου αγώνα, τη θέση του θα πάρει η Ουγγαρία και το Hungary-Balaton Park Circuit.