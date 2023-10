MotoGP – Ταϊλάνδη: Απόλυτη κυριαρχία για τον Jorge Martin

Η αυλαία του τρίτου σερί GP στο ανατολικό ημισφαίριο για το MotoGP του 2023 που πραγματοποιείται στο Chang International Circuit στην Ταϊλάνδη ξεκίνησε χθες με τα Free Practice 1 και Practice και συνεχίστηκε σήμερα, πριν το καθιερωμενο πλέον sprint των 13 για την περίσταση γύρων, με τις Ελεύθερες Δοκιμές 2 και τις Κατατακτήριες 1+2.

Σε όλες, πλην του πρωινού FP2, o Jorge Martin ήταν με το καλημέρα ο αδιαφιλονίκητος κυρίαρχος, κάτι που χάρισε στον Ισπανό της Prima Pramac μία ακόμα pole position – και συνάμα ένα ψυχολογικό, και όχι μόνο, προβάδισμα στην κούρσα του Πρωταθλήματος απέναντι στον Francesco Bagnaia, ο οποίος περιορίστηκε στην έκτη θέση στη σχάρα εκκίνησης.

Εξαιρετικό ρυθμό χθες και σήμερα επέδειξαν και οι δύο εργοστασιακές Aprilia, με τον Aleix Espargaro να ξεκινά από την τρίτη θέση και τον Maverick Vinales από την ένατη. Οι Ιταλοί αναβάτες της Mooney VR46 Racing Team σημείωσαν ακόμα καλύτερες επιδόσεις, με τον Luca Marini να «παρατάσσεται» στο grid στη δεύτερη θέση και τον Marco Bezzecchi στην τέταρτη.

Από το στρατόπεδο της KTM, αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Brad Binder, ο οποίος κατάφερε να πλασαριστεί στην πέμπτη, ενώ στις θέσεις 7 και 8 βρέθηκαν τα αδέλφια και μελλοντικοί ομόσταβλοι στα γκαράζ της Gresini Racing για το 2024, Alex και Marc Marquez. Σε αντίθεση με την καλή εικόνα που επέδειξε η Yamaha την Παρασκευή, ο Fabio Quartararo περιορίστηκε στις Κατατακτήριες 2 μόλις στη 10η θέση, εμπρός από τους Johann Zarco και Augusto Fernandez.

