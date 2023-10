MotoGP – Ταϊλάνδη: Νίκη και στο GP για τον Jorge Martin

Ο Jorge Martin κυριάρχησε και σήμερα, στο 17ο GP της χρονιάς για το MotoGP, που ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Buriram της Ταϊλάνδης ψαλιδίζοντας έτι περαιτέρω τη διαφορά που τον χωρίζει στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών απέναντι στον Francesco Bagnaia.

Τα φώτα εκκίνησης στο Chang International Circuit στο Buriram της Ταϊλάνδης έσβησαν για το 17o GP της χρονιάς στο MotoGP με τον Jorge Martin να κρατά τα πρωτεία μετά την Τ1, εμπρός από τους Aleix Espargaro και Luca Marini.

Πιο πίσω, ο Brad Binder έκανε την κίνηση του και πέρασε τον Francesco Bagnaia, ο οποίος αμέσως μετά δέχθηκε την επίθεση και του Alex Marquez.

🚦 LIGHTS OUT 🚦 A carbon copy of yesterday! @88jorgemartin sweeps over the nose to lead! ⚔️#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/ZRFPoXaFZt — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Στον επόμενο γύρο, ο Brad Binder πέρασε τον Luca Marini κυνηγώντας τον πρωτοπόρο Jorge Martin. Ανακατατάξεις είχαμε και πιο πίσω, με τον Alex Marquez, ο οποίος ήταν ο μόνος που επέλεξε την πιο μαλακή από τις δύο διαθέσιμες γόμες του Γάλλου κατασκευαστή για το πίσω ελαστικό της μοτοσικλέτας του, να διεκδικήσει και να παίρνει από τον Luca Marini την τρίτη θέση, ενόσω ο Francesco Bagnaia «απέκρουε» τις επιθέσεις του Marc Marquez, όντας πίσω από τον Aleix Espargaro.

Μετά τις πρώτες ανακατατάξεις, το παιχνίδι στην κορυφή είχε αρχίσει να ξεκαθαρίζει, με τον Francesco Bagnaia να περνά εν τω μεταξύ τόσο τον Ισπανό της Aprilia όσο και τον Luca Marini, ανεβαίνοντας έτσι στην τέταρτη θέση, πίσω από τους Jorge Martin, Brad Binder και Alex Marquez.

Εξαιρετικό ρυθμό πίσω από το γκρουπ των πέντε αυτών αναβατών είχε ο Marco Bezzecchi, ο οποίος, παρά την κακή εκκίνηση που είχε, βρέθηκε στη συνέχεια ψηλά περνώντας με αποφασιστικότητα τους Marc Marquez και Aleix Espargaro.

Στα μέσα ακριβώς του αγώνα, ο Aleix Marquez είχε τη στιγμή του χάνοντας στη στροφή 10 το μπροστινό της GP22, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα μια άδοξη πτώση και εγκατάλειψη για τον Ισπανό της Gresini Racing από την τρίτη θέση που κρατούσε έως τότε στην προσωρινή κατάταξη του GP.

There won’t be a podium for @alexmarquez73! 😮 The 73 has crashed out of third! 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/HCx4CWZ1rQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Ύστερα και από αυτή την εξέλιξη, οι Jorge Martin, Brad Binder και Francesco Bagnaia βρέθηκαν να ηγούνται του αγώνα με τη μεταξύ τους διαφορά να υπερβαίνει οριακά, 10 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας, το 1 δλ.

Τέσσερις γύρους πριν το τέλος, ο Νοτιοαφρικανός της KTM κατάφερε με επιμονή να περάσει τον Jorge Martin ενόσω ο Francesco Bagnaia καραδοκούσε πίσω από τον Ισπανό. Ωστόσο, ο αναβάτης της Prima Pramac είχε την απάντηση και με εντυπωσιακό τρόπο, πέρασε ξανά πρώτος. Όπου και παρέμεινε μέχρι το τέλος του αγώνα.

Μάλιστα, ο Νοτιοαφρικανος της KTM, αν και ολοκλήρωσε δεύτερος το GP, αναγκάστηκε να «παραδώσει» τη θέση του στον μέχρι τότε τρίτο Francesco Bagnaia, καθώς η μοτοσικλέτα του πάτησε εκτός πίστας στη μάχη του τελευταίου γύρου με τον Jorge Martin.

Just 0.253s covering the top three 🤯 The 4th closest premier class podium of all time ✅🏁#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/gBME24RstP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2023

Τέταρτος τερμάτισε ο Marco Bezzecchi, πέμπτος ο Aleix Espargaro και έκτος ο Fabio Quartararo που σε όλο τον αγώνα επέδειξε στη σέλα της Yamaha M1 πολύ καλό ρυθμό.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Marc Marquez, Luca Marini, Fabio di Giannantonio και Johann Zarco.

Με τρεις αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν στο MotoGP, ο Jorge Martin υπολείπεται κατά 13 πλέον βαθμούς έναντι του Francesco Bagnaia στο κυνήγι του φετινού τίτλου.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στη Sepang της Μαλαισίας.