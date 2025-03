MotoGP – Ταϊλάνδη: Pole position και νίκη στο sprint για τον Marc Marquez

O Marc Marquez κυριάρχησε τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον πρώτο αγώνα sprint του 2025 στο MotoGP που ολοκληρώθηκε προ ολίγου στο Buriram της Ταϊλάνδης.

H αγωνιστική αυλαία του MotoGP για το 2025 άνοιξε χθες, με τις ομάδες και ολόκληρο τον θίασο των καλύτερων αναβατών στον κόσμο να δίνουν τις προκαταρκτικές τους μάχες στο Buriram της Ταϊλάνδης ενόψει του σημερινού αγώνα sprint των 13 γύρων και του αυριανού GP των 26 γύρων.

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 της Παρασκευής, ο Marc Marquez έδειξε τα δόντια του σημειώνοντας τον απόλυτο χρόνο, εμπρός από τον Franco Morbidelli και τον Fabio Quartararo. Ακολούθησε μία ακόμα Yamaha M1, εκείνη του Jack Miller, ενώ εξαιρετικό χρόνο έκανε και ο Marco Bezzecchi με την RS-GP της Aprlia.

Λίγες ώρες αργότερα, στο πάντοτε καθοριστικό Practice, που καθορίζει ποιοι θα είναι οι 10 αναβάτες που θα πάρουν το απευθείας εισιτήριο για Q2, ο Alex Marquez με την Ducati GP24 της Gresini κατάφερε να… κερδίσει τον αδελφό του Marc, κάνοντας το 1-2. Τρίτος πλασαρίστηκε ο Pedro Acosta, που φέτος έχει ενταχθεί στους κόλπους της εργοστασιακής ομάδας της KTM. Με σταθερά καλούς χρόνους, ο Marco Bezzecchi απέσπασε τον τέταρτο χρόνο, εμπρός από τον Franco Morbidelli, ο οποίος άθελά του εμπόδισε στα τελευταία λεπτά της χρονομετρημένης διαδικασίας τον Francesco Bagnaia στην τελευταία προσπάθεια του τελευταίου να γράψει έναν χρόνο που θα τον έβαζε μέσα στη 10άδα. Το συμβάν αυτό, σε συνδυασμό με την ακύρωση του προηγούμενου χρόνου του Francesco Bagnaia εξαιτίας ενός… ανθρώπινου λάθους των οργανωτών που έβγαλαν κίτρινη σημαία χωρίς λόγο, ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής περιορίστηκε στην 13η θέση, όντας έτσι υποχρεωμένος να δώσει τη μάχη της πρόκρισης στο Q1.

Στις Κατατακτήριες 1, o Francesco Bagnaia πέτυχε τον στόχο του και πέρασε στο Q2, μαζί με τον Jack Miller. Αμέσως μετά, στη μάχη της pole position, ο Marc Marquez ήταν αυτός που έγραψε τον ταχύτερο γύρο, εμπρός από τον αδελφό του Alex και τον Francesco Bagnaia, που συμπλήρωσε την πρώτη γραμμή της σχάρας εκκίνησης. Ακολούθησαν στη δεύτερη οι Jack Miller, Ai Ogura και Franco Morbidelli, ο οποίος αύριο θα εκκινήσει τρεις θέσεις πιο πίσω εξαιτίας της ποινής που δέχτηκε για το συμβάν στο Practice με τον Francesco Bagnaia. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Pedro Acosta, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi και Fabio Quartararo.

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αγώνα sprint έσβησαν με τους τρεις πρώτους –Marc και Alex Marquez και Francesco Bagnaia– να κρατούν τις θέσεις τους, εμπρός από τον εξαιρετικό Ai Ogura, τον Jack Miller και τον Franco Morbidelli. Πιο πίσω βρεθηκαν ο Fabio Quartararo και οι δύο KTM των Brad Binder και Pedro Acosta.

Μέχρι και το πρώτο μισό, οι μοναδικές αλλαγές στο Top 10 ήταν η εγκατάλειψη από πτώση του Jack Miller αλλά και το αποφασιστικό προσπέρασμα του Pedro Acosta στον ομόσταβλό του και εν συνεχεία στον Fabio Quartararo για την έκτη θέση.

Και κάπως έτσι ο Marc Marquez παίρνει την πρώτη νίκη της σεζόν σε sprint, εμπρός από τον αδελφό του Alex Marquez και τον Francesco Bagnaia που συμβιβάστηκε με την τρίτη θέση. Τέταρτος ολοκλήρωσε ο Ai Ogura με την Aprilia της Trackhouse Racing, ενώ πέμπτος πλασαρίστηκε ο Franco Morbidelli. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Pedro Acosta, Fabio Quartararo, Brad Binder, Joan Mir και Johann Zarco.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στις 10:00 ώρα Ελλάδας.