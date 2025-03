MotoGP – Ταϊλάνδη: Ρεσιτάλ Marc Marquez

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του πρώτου GP της φετινής χρονιάς έσβησαν στο Buriram της Ταϊλάνδης με τον Marc Marquez να στρίβει πρώτος και τον Francesco Bagnaia να κερδίζει τον Alex Marquez. Ωστόσο, ο Ιταλός έκανε ένα μικρό λάθος οδηγικό λάθος στον πρώτο κιόλας γύρο ξανά «επιστρέφοντας» έτσι στην τρίτη θέση.

🚥 LIGHTS OUT in #MotoGP 🚥@marcmarquez93 leads the way! And there’s contact between @PeccoBagnaia and @alexmarquez73 💥#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/RoWSMiID31

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 2, 2025