MotoGP: Τι μάθαμε από την πρώτη μέρα δοκιμών στο Misano

Η πρώτη μέρα των επίσημων δοκιμών που ολοκληρώθηκε πριν λίγες ώρες στο Misano έβγαλε αρκετές ειδήσεις. Όχι τόσο με τους χρόνους των αναβατών, που ελάχιστη σημασία έχουν στις δοκιμές εξέλιξης, αλλά με το τι νέο έφεραν τα εργοστάσια προς αξιολόγηση εν όψει 2023.

Αναμφίβολα, η επιστροφή του Marc Marquez στη σέλα της αγαπημένης του RC213V ύστερα από 100 ημέρες αποχής μετά την τέταρτη εγχείρηση που πραγματοποίησε στο δεξί του χέρι, αποτέλεσε ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για τον Ισπανό και την ιαπωνική ομάδα (περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Από εκεί και πέρα, ο Marc Marquez, ο οποίος έμεινε μακριά από την κορυφή (λέγε με Francesco Bagnaia) κατά 1,1 δλ., δοκίμασε μια… μαυροντυμένη Honda που ξεχώριζε εμφανώς για τη νέα εισαγωγή αέρα και τα έντονα ducts στο πλαϊνό φέρινγκ, που ήταν παρόμοια με εκείνα που έχουμε δει να χρησιμοποιεί η Ducati τις τελευταίες δύο σεζόν. Η συγκεκριμένη λύση πιστεύεται ότι αυξάνει το φαινόμενο του groud effect «τραβώντας» τη μοτοσικλέτα στο έδαφος, δίνοντας έτσι περισσότερη ευστάθεια και μεγαλύτερη πρόσφυση. Επιπλέον, η Honda δοκίμασε και ένα άλλο σετ νέων πλαϊνών φέρινγκ, που μοιάζουν οπτικά με εκείνα της Aprilia, τα οποία χαρακτηρίζονται από το διογκωμένο πλαϊνό τους τμήμα.

Εντούτοις, μεγαλύτερη σημασία στην περίπτωση της Honda πρέπει να δοθεί στο νέο πίσω ψαλίδι αλουμινίου που δοκίμασε ο Stefan Brandl, το οποίο είναι κατασκευασμένο από την Kalex. Αν μη τι άλλο, πρόκειται για μια μεγάλη και… γενναία κίνηση για τη Honda, καθώς η ιαπωνική εταιρεία χρησιμοποιήσει το δικό της carbon ψαλίδι εδώ και αρκετά χρόνια.

Επιπλέον, ο Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) δοκίμαε μια ολοκαίνουργια εισαγωγή αέρα σε μία από τις μοτοσικλέτες του – λίγο πιο φαρδιά και όχι τόσο ψηλή όσο η κλασσική εισαγωγή αέρα της RC213V.

Τα μεγάλα νέα για την Yamaha αφορούν την δοκιμή της πρώτης έκδοσης του νέου κινητήρα του 2023. Ο Fabio Quartararo, γράφοντας τον έκτο χρόνο σήμερα, είχε στα γκαράζ της ομάδας του τρεις μοτοσικλέτες, την «κανονική» του 2022, μια με νέο πλαίσιο και μία με τον νέο κινητήρα, τον οποίο δοκίμασε και ο Franco Morbidelli.

Αμφότεροι οι αναβάτες της Yamaha δήλωσαν ικανοποιημένοι από την απόδοση του νέου, εν σειρά κινητήρα. «Τα πρώτα βήματα με τη μοτοσυκλέτα του 2023 ήταν καλά. Λειτουργεί αρκετά καλά στους τομείς της επιτάχυνσης και της τελικής ταχύτητας, οπότε είμαι ευχαριστημένος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό είναι μόνο το πρώτο βήμα, ανυπομονώ για την επόμενη βελτίωση του κινητήρα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Fabio Quartararo, o οποίος σήμερα «έγραψε» 80 στο σύνολο γύρους.

80 laps in the first day of test. Positive step ! Let’s see tomorrow 🔥🤞 pic.twitter.com/H8gqeL9Uua

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) September 6, 2022