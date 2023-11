MotoGP – Βαλένθια: Ο Francesco Bagnaia είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2023

Ο Francesco Bagnaia κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το στέμμα του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο MotoGP. Αλλά και τη νίκη στη Βαλένθια, στο τελευταίο GP της χρονιάς.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του τελευταίου GP της φετινής χρονιάς στο MotoGP έσβησαν στη Βαλένθια με τον Francesco Bagnaia να προάγεται μια θέση και να εκκινεί τον αγώνα από την pole position μετά την ποινή που δέχθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο warm-up ο Maverick Vinales. Αυτό έδωσε ένα πλεονέκτημα στον Ιταλό, ο οποίος κατάφερε να στρίψει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Jorge Martin, ο οποίος εμφατικά πέρασε τις δύο KTM των Brad Binder και Jack Miller.

Στο τέλος του πρώτου κιόλας γύρου, ο Ισπανός της Prima Pramac έκανε την κίνηση του στο τέλος της ευθείας εκκίνησης-τερματισμού. Όμως, το slip stream από την Ducati του Ιταλού, «ρούφηξε» την GP23 του Jorge Martin στα φρένα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ανώδυνη έξοδο που έριξε προσωρινά τον Ισπανό στην όγδοη θέση της κατάταξης.

Η… καταστροφή για τον Jorge Martin ήρθε δύο γύρους μετά όταν ο Ισπανός, στην απέλπιδα προσπάθειά του να ανακάμψει, χτύπησε στο πίσω μέρος της RC213V του Marc Marquez, με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να εγκαταλείψουν. Και κάπως έτσι, ο Francesco Bagnaia ανεδείχθη πριν το πέσιμο της καρό σημαίας ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο MotoGP για το 2023!

Με την υπόθεση τίτλος να κρίνεται πρόωρα, στην κορυφή του GP ο Francesco Bagnaia έκοψε ρυθμό ανοίγοντας την πόρτα στις KTM των Brad Binder και Jack Miller προκειμένου να κάνουν το προσωρινό 1-2. Τέταρτος, πίσω από τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2023, ήταν ο Johann Zarco.

Αλλαγή φρουράς στην κορυφή είχαμε στα μέσα ακριβώς του αγώνα, όταν ο Brad Binder από τη θέση 1 έχασε για λίγο τα φρένα και επιστρέφοντας στην πίστα έπεσε στην έκτη θέση.

Έτσι, ο Jack Miller βρέθηκε να ηγείται του αγώνα εμπρός από τον Francesco Bagnaia. Ωστόσο, ο Αυστραλός τη ΚΤΜ υπέπεσε και αυτός σε λάθος και 9 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας εγκατέλειψε άδοξα με μια ανώδυνη ευτυχώς πτώση. Κάτι που παρέδωσε τα ηνία του αγώνα στον… Francesco Bagnaia.

Με τον Ιταλό της Ducati Lenovo Team να παίρνει και τη νίκη στη Βαλένθια, την παράσταση στους τελευταίους γύρους έκλεψε ο Fabio di Giannantonio, ο οποίος πέρασε όχι μόνο τον Brad Binder αλλά και τον Johann Zarco για τη δεύτερη θέση.

Την 10άδα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς συμπλήρωσαν οι Brad Binder, Raul Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Aleix Espargaro, Luca Marini και Maverick Vinales.