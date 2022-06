MotoGP – Βαρκελώνη: Νίκη για τον «άπιαστο» Fabio Quartararo

O Fabio Quartararo πήρε τα ηνία του αγώνα από την πρώτη κιόλας στροφή και έκτοτε δεν απειλήθηκε ποτέ κατακτώντας έτσι επάξια τη νίκη στο Montmelo, στον ένατο κατά σειρά αγώνα του MotoGP για το 2022.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, ο Fabio Quartararo βούτηξε στα φρένα στο τέλος της μεγάλης ευθείας, παίρνοντας το προβάδισμα έναντι του Aleix Espargaro, που χθες πήρε εμφατικά την pole position.

Πιο πίσω όμως, στη πρώτη στροφή του πρώτου κιόλας γύρου, ο Takaaki Nakagami είχε μια πτώση, με την RC213V και το σώμα του να συμπαρασύρουν αντίστοιχα τον Alex Rins αλλά και τον Francesco Bagnaia, που έτσι εγκατέλειψαν άδοξα – αλλά δίχως να τραυματιστούν – στον ένατο κατά σειρά αγώνα στo MotoGP για το 2022.

Με τον Fabio Quartararo να ξεμακραίνει στην κορυφή, ο Jorge Martin έσπευσε να περάσει τον Ισπανό της Aprilia που έδειχνε στο συγκεκριμένο σημείο του αγώνα να κάνει «οικονομία ελαστικών», σε ένα τερέν που φθείρει αρκετά τη γόμα της Michelin.

Λίγο πιο πίσω, ο Joan Mir, κυνηγώντας τον Johann Zarco, πέρασε την Ducati του Luca Marini, ο οποίος με τη σειρά του άρχισε να νιώθει ζεστή την ανάσα του Enea Bastianini, ύστερα από την εντυπωσιακή εκκίνηση του Ιταλού αναβάτη της Gresini Racing. Ωστόσο, ο τρεις φορές νικητής μέσα στο 2022 δεν απέφυγε ένα ακόμα το λάθος, έχοντας μια πτώση στη στροφή 5. Κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στον Maverick Vinales να προαχθεί στη θέση 7 της προσωρινής κατάταξης του αγώνα.

Όπως διαφαινόταν, ο Aleix Espargaro εξαπέλυσε 15 γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας την επίθεσή του στον Jorge Martin βάζοντας στο στόχαστρό του τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021, ο οποίος εν τω μεταξύ είχε «ανοίξει» μια διαφορά της τάξης των 3,5 δλ.

Ωστόσο, με τον Fabio Quartararo από τα μισά του αγώνα να διατηρεί έναν εκπληκτικό ρυθμό στην κορυφή, αυξάνοντας γύρο με τον γύρο τη διαφορά του από τους υπολοίπους, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη μάχη για την δεύτερη και τρίτη θέση που αποτέλεσε υπόθεση του Ισπανού αναβάτη της Aprilia και εκείνων της Prima Pramac που ακλουθούσαν.

Δυστυχώς, ο τελευταίος γύρος επεφύλαξε μια δυσάρεστη έκπληξη για τον Aleix Espargaro, ο οποίος έκοψε ρυθμό μόλις ο ίδιος και η RS-GP του πέρασαν για πρωτελευταία φορά τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού πιστεύοντας λανθασμένα ότι ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί… Κάτι που προβίβασε τις Ducati των Jorge Martin και Johann Zarco στις θέσεις 2 και 3, αλλά και τον Joan Mir στην τέταρτη.

CAN YOU BELIEVE IT?! 🤯@AleixEspargaro has stopped one lap too early and throws away a podium! 😱#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/2qaYuffWTB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 5, 2022

Τελικά, ο Ισπανός… πήρε μπροστά αμέσως μόλις συνειδητοποίησε το λάθος του ολοκληρώνοντας τον αγώνα πέμπτος, εμπρός από τους Luca Marini, Maverick Vinales, Brad Binder, Miguel Oliveira και Alex Marquez.

Έτσι, μετά το πέρας εννέα αγώνων, ο Fabio Quartararo παραμένει στην κορυφή με 147 βαθμούς και προηγείται του Aleix Espargaro, ο οποίος έχει πλέον 125 βαθμούς. Ο Enea Bastianini έμμεινε στους 94 βαθμούς, ακολουθούμενος από τον Johann Zarco που έχει συγκεντρώσει 91 βαθμούς, έναντι 81 βαθμών του άτυχου σήμερα Francesco Bagnaia.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε δύο εβδομάδες από σήμερα στo Sachsenring της Γερμανίας.