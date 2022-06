MotoGP – Βαρκελώνη: Στην pole position ο Aleix Espargaro

Με υψηλές θερμοκρασίες σε μια πίστα με χαμηλό συντελεστή πρόσφυσης, το αγωνιστικό τριήμερο στο Montmelo της Βαρκελώνης ξεκίνησε χθες, εν όψει του ένατου κατά σειρά αγώνα MotoGP, με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2, ενώ σήμερα ολοκληρώθηκε το τρίτο και τέταρτο σκέλος τους, που προηγήθηκε των Κατατακτηρίων 1 και 2.

Από το Q1 το «εισιτήριο» πήρε επάξια ο Maverick Vinales, ο οποίος επιβεβαίωσε στο συγκεκριμένο τερέν τα υψηλά επίπεδα μηχανικής πρόσφυσης της RS-GP της Aprilia, μαζί με τον Takaaki Nakagami, που με τη σειρά του καταθέτει το δικό του στίγμα από τη σέλα της Honda RC213V δοκιμάζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής και σημερινής ημέρας το νέο πλαίσιο της ιαπωνικής ομάδας λόγω της απουσίας του Marc Marquez που προχθές πραγματοποίησε με επιτυχία μία ακόμα εγχείρηση στο τραυματισμένο από το 2020 χέρι του.

Στη μάχη των Κατατακτηρίων 2, ο Fabio Quartararo εκμεταλλεύτηκε στην πρώτη του έξοδο από τα pit τη στρωμένη με γόμα πίστα σημειώνοντας τον πρώτο χρόνο, εμπρός από τους Francesco Bagnaia και Aleix Espargaro με διαφορά 10 και 12 μόλις χιλιοστών του δευτερολέπτου – από κοντά, μια ακόμα Ducati, εκείνη του Jorge Martin αλλά και η Suzuki GSX-RR του Alex Rins.

Στη δεύτερη και τελευταία απόπειρα των αναβατών, οι επιδόσεις στην κορυφή… αντιστράφηκαν, με τον τοπικό Aleix Espargaro να παίρνει την pole position με την Aprilia σημειώνοντας για δεύτερη φορά μέσα στην ίδια μέρα το απόλυτο ρεκόρ πίστας. Δίπλα του, θα ξεκινήσει αύριο ο Francesco Bagnaia, με τον Ιταλό να υπολείπεται του Ισπανού κατά μόλις 31 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τρίτος τελικά, από την πρώτη επίσης σειρά της σχάρας εκκίνησης, θα ξεκινήσει αύριο ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Fabio Quartararo.

P2 on the grid for @PeccoBagnaia! 👏

Aleix may be the favourite for tomorrow, but the Ducati man is hot on his heels! 👀#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/185jetB4Tz

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 4, 2022