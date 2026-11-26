Δεν υπάρχει δημοσιευμένος συνολικός αριθμός για τα δίκυκλα έως 50 κ.εκ. (μοτοποδήλατα) που κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό και ποια προβλήματα δημιουργεί;

Δεν υφίσταται ενιαίος δημοσιευμένος συνολικός αριθμός για τα μοτοποδήλατα μέχρι 50 κ.εκ. (κυρίως παπάκια και βεσπάκια) που κυκλοφορούν στην χώρα μας, αφού η καταγραφή τους ακολουθεί διαφορετική διαδικασία από τις μεγαλύτερες σε κυβισμό μοτοσικλέτες. Όλες οι άδειες κυκλοφορίας για τα μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά εκατοστά εκδίδονται και ανανεώνονται εδώ και δεκαετίες από τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και ψηφιακά τα τελευταία χρόνια μέσω gov.gr, όχι όμως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως κατά τη γνώμη μας θα ήταν το σωστό. Ακόμη, τα επίσημα μητρώα και δελτία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) συνεχίζουν να καταγράφουν αποκλειστικά τις μοτοσικλέτες κυβισμού άνω των 50 κυβικών εκατοστών, αφήνοντας εκτός στατιστικής έρευνας τα μοτοποδήλατα.

Την αμήχανη άγνοια που γεννά η προαναφερθείσα κατάσταση ενισχύει το γεγονός ότι πολλά παλαιότερα δίκυκλα των 50 κυβικών εκατοστών παραμένουν καταχωρημένα στα μητρώα της Τροχαίας χωρίς να έχει δηλωθεί οριστική διαγραφή ή παροπλισμός τους, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον ακριβή υπολογισμό όσων κυκλοφορούν πραγματικά. Αδύνατος επίσης είναι και ο υπολογισμός των συνολικών ρύπων στο διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα.

Στις συνέπειες αυτής της κατάστασης περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι δεν ξέρουμε πόσα από τα ενεργά μοτοποδήλατα είναι ασφαλισμένα. Το πρόβλημα επιτείνεται και από όσα μοτοποδήλατα των 50 κ.εκ. παραμένουν ενεργά από την εποχή που εισάγονταν κατά δεκάδες χιλιάδες ως μεταχειρισμένα από την Ιαπωνία. Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε, ωστόσο ένας σημαντικός αριθμός από από αυτά κυκλοφορεί ακόμη –τα «παπάκια» φημίζονταν για την ακραία ανθεκτικότητά τους- στην ελληνική επαρχία.

Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών Ελλάδος (ΣΕΜΕ) έχει ζητήσει πολλές φορές τη μεταφορά της ταξινόμησης των μοτοποδηλάτων των 50 κυβικών εκατοστών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ακριβώς επειδή σήμερα δεν υπάρχει κεντρική –και κυρίως διαφανής- καταγραφή των στατιστικών στοιχείων αγοράς τους.

Μήπως είναι καιρός πια και αυτό το ζήτημα να τακτοποιηθεί;