Πρεμιέρα στην Ελλάδα για τις νέες Can-Am Origin και Pulse

Τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες Origin και Pulse παρουσίασε στη χώρα μας η Can-Am στα πλαίσια μιας ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην πίστα των Μεγάρων.

Στις αρχές του μήνα, η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ πραγματοποίησε στην πίστα Μεγάρων την επίσημη παρουσίαση των νέων ηλεκτρικών μοτοσυκλετών της Can-Am από την BRP.

Η εταιρεία που αντιπροσωπεύει για περισσότερα από 25 χρόνια στην ελληνική αγορά τα προϊόντα της BRP (SEA DOO/SKI DOO/ CAN AM) διέθεσε δώδεκα καινούργιες μοτοσυκλέτες για να τις δοκιμάσουν δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου μοτοσυκλέτας και αυτοκινήτου και οι επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα στην πίστα των Μεγάρων υπήρχαν έξι μοτοσυκλέτες Pulse και έξι Origin.

Η BRP παρουσίασε φέτος τις νέες αυτές ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες σε δύο μοντέλα. Η Pulse είναι μια μοτοσικλέτα πόλης, η οποία διατίθεται σε δύο εκδόσεις με απόδοση 11 kW και 35 kW και η Origin μια on-off πρόταση, επίσης με απόδοση 11 kW και 35 kW και αυτονομία 150 χλμ. Οι εκδόσεις της Pulse έχουν βάρος 177 κιλά και οι Origin 187 κιλά, ενώ όλα τα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με οθόνη αφής 10.25’’ και θα διατίθενται σε τρεις χρωματισμούς (άσπρο/μαύρο και ασημί).

Οι ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες της Can-Am είναι πλέον διαθέσιμες σε επιλεγμένα καταστήματα του δικτύου προϊόντων BRP και μοτοσυκλετών για test drive.