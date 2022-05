Στο MotoGP το 2023 ο Τούρκος πρωταθλητής Toprak Razgatlioglu;

Ο Toprak Razgatlioglu είναι ο πρωταθλητής του 2021 στο WSB έχοντας εξασφαλίσει τον πρώτο τίτλο στο θεσμό για τα χρώματα της Yamaha από το 2009.

Ήδη από πέρσι το όνομα του ταλαντούχου Τούρκου αναβάτη συζητείτο έντονα προκειμένου ο πρωταθλητής του 2021 να αλλάξει «στρατόπεδο» δίνοντας το «παρών» το 2022 στο MotoGP – ωστόσο, ο Toprak Razgatlioglu επέλεξε να ανανεώσει την παραμονή του στο WSB με τα χρώματα της Yamaha για δύο επιπλέον χρόνια.

Παρόλα αυτά, ο Τούρκος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να «μεταπηδήσει» στο MotoGP το 2023 δηλώνοντας έντονο ενδιαφέρον μέσω μιας ανάρτησής του social media νωρίτερα φέτος.

I always had a motogp dream 2023 Why not 😉 pic.twitter.com/tJvXBflDjr

— Toprak Razgatlıoğlu (@toprak_tr54) January 22, 2022