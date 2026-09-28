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Το 5ο Adventure Meeting μέσα από το φακό του Θάνου Ηλιόπουλου

Το 5ο Adventure Meeting διεξήχθη στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Απολαύστε το, μέσα από το φακό του Θάνου Ηλιόπουλου.

Το 5ο Adventure Meeting διεξήχθη στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου.

Adventure Meeting

Σε έναν χώρο ιστορικής σημασίας, προσεκτικά επιλεγμένο με υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας και όλες οι εταιρείες μοτοσυκλετών και συναφών προϊόντων ήταν εκεί, σε μία γιορτή της μοτοσυκλέτας και του αναβάτη.

Adventure Meeting

Μία εκδήλωση για όλη την οικογένεια, με δραστηριότητες που έχουν ως βασικό άξονα την μοτοσυκλέτα.

Adventure Meeting

Το 5ο Adventure Meeting δεν ήταν απλά ένα Test-Ride Event, καθώς περιλάμβανε παράλληλες δραστηριότητες για όλους.

Adventure Meeting

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