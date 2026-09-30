1000 Miglia Experience Greece 2026 – Eκκίνηση κάτω από την Ακρόπολη με το φακό των 4Τ

Το «1000 Miglia Experience Greece 2026» έχει ήδη ξεκινήσει, αφού προηγούμενα πήρε εκκίνηση κάτω από τον Ιερό Βράχο. Δείτε τα εξαιρετικά αυτοκίνητα που ήταν εκεί, αλλά και την ατμόσφαιρα που επικράτησε, με το φακό των 4Τ.

Τα 56 πληρώματα που βρίσκονται στην λίστα των συμμετοχών πέρασαν από την αψίδα της εκκίνησης, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία. Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών συμμετέχουν στον φετινό αγώνα, ο οποίος έχει αυτοκίνητα από το 1927 έως και σύγχρονα, κατασκευασμένα μέσα στο 2026. Για παράδειγμα, η AlfaRomeo 6C του 1927 είναι ένα αυτοκίνητο που σε λίγους μήνες θα συμπληρώσει έναν αιώνα από τότε που κατασκευάστηκε, όμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος σε εμβληματικούς αγώνας ιστορικών οχημάτων. Στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 θεσμοθετείται και ένα νέο έπαθλο. Ο λόγος για το έπαθλο «Italian Icon Cars», το οποίο αφορά σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία, με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππους (δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα)

Η δεύτερη διοργάνωση του 1000 Miglia Experience Greece φιλοδοξεί να ξεπεράσει την επιτυχία του 2025 και η πρώτη μας εντύπωση είναι πως αυτό είναι ήδη σε εξέλιξη, με την ανταπόκριση για το ιστορικό νοσταλγικό γεγονός -που θα λάβει χώρα στα τοπία της Πελοποννήσου- αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Επενδυμένη με την αύρα από την δημοφιλέστατη κλασική εκδήλωση διεθνούς χαρακτήρα που διεξάγεται κάθε άνοιξη στην Ιταλία, φέρνει στη χώρα μας συλλεκτικές κατασκευές περιορισμένης παραγωγής που έχουν γράψει ιστορία, τις οποίες σπάνια ή σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε στην Ελλάδα.

Μεταξύ των πολλών καλλονών του παρελθόντος που είδαμε κάτω από τον Ιερό Βράχο ξεχώριζε η Delahaye του 1938, ένα αληθινό έργο τέχνης γαλλικής προέλευσης που τη δεκαετία του κέρδιζε πολλούς ευρωπαϊκούς αγώνες.

Επίσης, είδαμε μια Bugatti T35 των αρχών της δεκαετίας του ‘30, εποχής που κυριαρχούσε σε όλους τους μεγάλους αγώνες. Αξίζει εδώ να θυμηθούμε πως η ένδοξη γαλλική εταιρεία κέρδισε, με παρόμοια αυτοκίνητα, τον πρώτο αγώνα ταχύτητας στην Ελλάδα (1926) και την πρώτη ανάβαση της Πάρνηθας (1931).

Παρούσα στην εκκίνηση ήταν και μια Maserati των τελών της δεκαετίας του ‘50, από την ίδια αγωνιστική οικογένεια (300 S) που συμμετείχε με επιτυχία και με νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων εκείνων των χρόνων.

Το Veritas RS του 1949 πρέπει να είσαι τυχερός να το συναντήσεις έστω και μια φορά στη ζωή σου, πόσο μάλλον όταν έρχεται στην Ελλάδα σχεδόν άγνωστο μεταξύ αγνώστων. Το γερμανικό αγωνιστικό έχει τις καταβολές του στους μηχανικούς που στην κυριολεξία έχτισαν την BMW, με πολλές επιτυχίες στο πρωτάθλημα της χώρας του.

Δύο πανέμορφες Mercedes 300 SL, με τις πόρτες που ανοίγουν προς τα επάνω, εντυπωσιάζουν όπου κι αν εμφανιστούν.

Ford V8, ένας κυρίαρχος στους αγώνες της Βόρειας και της Λατινικής Αμερικής την δεκαετία του ‘40, με έναν εκπληκτικό κινητήρα που έγραψε ιστορία. Μεταξύ άλλων, κέρδισε και το Ράλλυ Μόντε Κάρλο…

Κάτω από τον Ιερό Βράχο πήραν εκκίνηση μεταξύ άλλων όμορφων αυτοκινήτων μια Porsche Spyder πανομοιότυπη με εκείνη του αλησμόνητου James Dean, το κεντρομήχανο Renault 5 της δεκαετίας του ‘80, δύο Chevrolet Corvette, δύο Alfa Romeo της δεκαετίας του ‘30 και μια Aston Martin DB2.

Μετά την εκκίνηση του τα πληρώματα ξεκίνησαν για το πρώτο σκέλος του αγώνα, το οποίο περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Αυτοκινητοδρόμιο Μεγάρων (10.15 π.μ., στην Πλατεία Άρεως στο κέντρο της Τρίπολης (12.51 μ.μ.) και στην Αρχαία Ολυμπία (17.48 μ.μ.), όπου και θα καταλήξει το κομβόι το απόγευμα της ίδιας ημέρας.

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου οι συμμετέχοντες θα εκκινήσουν από την Αρχαία Ολυμπία με προορισμό αρχικά την Κυπαρισσία, όπου και θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας στις 10.35 π.μ. Ακολούθως θα μεταβούν στο λιμάνι της Καλαμάτας (11.45 π.μ.), με την τελευταία δοκιμασία να είναι στην Σπάρτη (4.05 μ.μ.). Το σκέλος θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Σπάρτης, μπροστά από το άγαλμα του Λεωνίδα, με τα πληρώματα να διανυκτερεύουν στον Μυστρά. Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου τα πληρώματα θα ξεκινήσουν από τον Μυστρά με κατεύθυνση τις Κολλίνες, όπου στις 11.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η πρώτη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας της ημέρας. Ακολούθως θα υπάρξουν δοκιμασίες στο λιμάνι του Ναυπλίου (3.26 μ.μ.) και στο Πόρτο Χέλι (4.57 μ.μ.), όπου και θα ολοκληρωθεί το τρίτο σκέλος του φετινού 1000 Miglia Experience Greece.

Η τελευταία ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Πόρτο Χέλι (9.33 π.μ.) και στην Ερμιόνη (10 π.μ.), πριν τα πληρώματα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και την «Astir Marina Vouliagmenis», όπου θα πραγματοποιηθεί η τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας η «EKKA Yachts–San Lorenzo Trophy». Με το gala και την τελετή των απονομών το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου θα ολοκληρωθεί ένα μαγευτικό ταξίδι σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων, σε ορισμένα από τα πιο όμορφα σημεία της χώρας μας.