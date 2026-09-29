1000 Miglia Experience Greece 2026: Εκκίνηση το πρωί της Τετάρτης κάτω από την Ακρόπολη

Συνέντευξη Τύπου σήμερα και εκκίνηση αύριο το πρωί κάτω από την Ακρόπολη για το 1000 Miglia Experience Greece 2026. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά διοργανώνεται στη χώρα μας η αναβίωση του κλασικού Mile Miglia, μεταφέροντάς μας την αύρα από την μεγάλη διεθνή εκδήλωση, που διεξάγεται κάθε χρόνο την άνοιξη, με επίκεντρο την Μπρέσια της Ιταλίας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΡΧΕΙΟ 4Τ

Με συνάντηση κορυφής έμοιαζε η σημερινή Συνέντευξη Τύπου για το Mille Miglia experience και είναι για σεμινάριο το πώς η ομάδα της Lexus συνδυάζει τον luxury Ιάπωνα κατασκευαστή, με τα σύγχρονα αυτοκίνητα της όντας και τέρατα αξιοπιστίας, με την εκδήλωση -θρύλος της αυτοκίνησης που εκφράζεται πλέον και στη χώρα μας. Concours D Elegence του ονείρου, Για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Ελλάδα με υπογραφή Στέλιος Φάκαλης που συντονίζει μια εξαιρετική ομάδα. Έλληνες, στελέχη του Ράλλυ Ακρόπολις στο WRC και Ιταλούς με εμπειρία Mille Miglia καί όχι μόνο. Τα σπουδαία από αύριο Τετάρτη, με την αφετηρία του Mille Miglia experience.

Το 1000 Miglia Experience Greece 2026 ξεκινά στις 9:15 το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου με την εκκίνηση που θα δοθεί στη σκιά του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης. Τα 56 πληρώματα που βρίσκονται στην λίστα των συμμετοχών, θα περάσουν από την αψίδα της εκκίνησης, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία. Εκπρόσωποι συνολικά 16 χωρών θα συμμετάσχουν στον φετινό αγώνα, ο οποίος έχει αυτοκίνητα από το 1927 έως και σύγχρονα, κατασκευασμένα μέσα στο 2026. Για παράδειγμα, η AlfaRomeo 6C του 1927 είναι ένα αυτοκίνητο που σε λίγους μήνες θα συμπληρώσει έναν αιώνα από τότε που κατασκευάστηκε, όμως εξακολουθεί να λαμβάνει μέρος σε εμβληματικούς αγώνας ιστορικών οχημάτων, όπως το 1000 Miglia Experience Greece. Στο 1000 Miglia Experience Greece 2026 θεσμοθετείται και ένα νέο έπαθλο. Ο λόγος για το έπαθλο «Italian Icon Cars», το οποίο αφορά σε αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Ιταλία, με ελάχιστη ισχύ κινητήρα 240 ίππους (δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα)

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Το 1977, με αφορμή τη συμπλήρωση των 50 ετών από την τέλεση του πρώτου Mile Miglia, έγινε η πρόταση να διεξαχθεί ένας αγώνας κλασικού αυτοκινήτου, ώστε να μη χαθεί ο θρύλος. Το 1982, ύστερα από ένα κενό 25 χρόνων, 150 από τα πλέον όμορφα αυτοκίνητα κατασκευής 1927-1957 πέρασαν από τη ράμπα εκκίνησης, για να διανύσουν και πάλι τα 1.600 χλμ. από την Μπρέσια στη Ρώμη και πίσω. Ο παραλλαγμένος αγώνας γρήγορα αγαπήθηκε και το 1984 οι συμμετοχές έφτασαν τις 220, ενώ τα επόμενα χρόνια το ένα ρεκόρ συμμετοχών διαδεχόταν το άλλο. Ο σκοπός επιτεύχθηκε, ο θρύλος θα συνεχιζόταν. Mπορεί όχι κόντρα στο χρονόμετρο, αλλά σαν συνοδοιπόρος πια στο χρόνο. Η διαδρομή είναι αυτή που χάραξαν οι εμπνευστές του Mille Miglia το 1927, τα αυτοκίνητα είναι αυτά που αγωνίζονταν εκεί μέχρι το 1957.

ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο πιο παθιασμένος αγώνας στην Ευρώπη ήταν κάποτε το Μile Miglia. Η λέσχη της Μπρέσια, αξιοποιώντας την ιδέα τεσσάρων επιφανών μελών της, κατάφερε εν μέρει ν’ αναβιώσει τους αγώνες από πόλη σε πόλη, που γίνονταν στις αρχές του αιώνα. Η διαδρομή ξεκινούσε από εκεί και, κατά μήκος της Αδριατικής, κατευθυνόταν προς τη Ρώμη, μέσω των ορεινών δρόμων που τη συνέδεαν με την Πεσκάρα. Κι ύστερα, πάλι μέσα από τα βουνά, τα αυτοκίνητα έφταναν στη Μπολόνια, για να τερματίσουν ξανά στη Μπρέσια. Περίπου 1.600 χιλιόμετρα ανάμεσα σε χωριά και πόλεις, με τον κόσμο να παρακολουθεί κρεμασμένος από τα μπαλκόνια και να σκαρφαλώνει στους λόφους για να βλέπει καλύτερα. Οι Ιταλοί δεν έχουν παράπονα από τη «δική» τους κούρσα, γιατί εκείνοι ήταν που μέσω της Alfa Romeo γεύτηκαν τις περισσότερες χαρές. Από το 1927, που άρχισε η διοργάνωση, με νικητή ένα ΟΜ που κατασκευάστηκε στην Μπρέσια, ως τριάντα χρόνια αργότερα, που έσβησε, μόνον τρεις φορές έχασαν τη νίκη.

Οι Ferrari κυριαρχούν κιόλας από το δεύτερο μεταπολεμικό αγώνα, τρεις συνεχόμενες φορές, με το σπεσιαλίστα Μπιοντέτι και την 166. Μόνο για τη Lancia V6 υπήρχε πια χώρος, για μία νίκη με τον Ascari το 1954. Όλα τελείωσαν το 1957, μετά από πολύνεκρη έξοδο του μαρκήσιου de Portago από το δρόμο. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να απαγορεύσει τον αγώνα και ο βετεράνος Piero Taruffi ήταν ο τελευταίος νικητής.