1000 Miglia Experience Greece 2026 – Στην τελική ευθεία

Η τρίτη ημέρα του Mille Miglia Experience Greece 2026 βρήκε τα πληρώματα που συνεχίζουν στον εμβληματικό αγώνα να εκκινούν το πρωί της Παρασκευής από τον μοναδικής ομορφιάς Μυστρά και να κατευθύνονται προς τις Κολλίνες, όπου υποβλήθηκαν στην πρώτη Ειδική Δοκιμασία της Ημέρας.

Εν συνεχεία οι 54 συμμετέχουσες και συμμετέχοντες βρέθηκαν στην πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, το ιστορικό Ναύπλιο, στο λιμάνι του οποίου υποβλήθηκαν στη δεύτερη Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας, πριν πάρουν τον δρόμο για το Πόρτο Χέλι, όπου και έφτασαν στον τερματισμό της διαδρομής των 250 χιλιομέτρων, αφού νωρίτερα συμμετείχαν στην τελευταία Δοκιμασία του προγράμματος της Παρασκευής.

Η ολοκλήρωση του τρίτου σκέλους του Mille Miglia Experience Greece 2026 δεν επεφύλασσε αλλαγές στην προσωρινή κατάταξη, με τους Ολλανδούς John και Chelly Houtcamp με Alfa Romeo 6C 1750 του 1929 να εξακολουθούν να έχουν τους λιγότερους βαθμούς ποινής, συνολικά 383. Μόλις οκτώ βαθμούς ποινής περισσότερους έχουν οι Ιταλοί Gianluigi και Federico Smussi με MG TF 115 του 2004, ενώ την πρώτη τριάδα της προσωρινής κατάταξης συμπληρώνουν οι περυσινοί νικητές του αγώνα, Fabrizio Macario και Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022 με 563 βαθμούς ποινής.

Η τελευταία ημέρα του αγώνα περιλαμβάνει Ειδικές Δοκιμασίες Ακριβείας στο Πόρτο Χέλι (9.33 π.μ.) και στην Ερμιόνη (10 π.μ.), πριν τα πληρώματα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής για την Αθήνα και το ξενοδοχείο «Four Seasons Astir Palace» όπου αναμένονται στις 4 μ.μ. Η τελευταία Ειδική Δοκιμασία Ακριβείας με την ονομασία «EKKA Yachts – San Lorenzo Trophy» θα διεξαχθεί στην «Astir Marina Vouliagmenis». Με το gala και την τελετή των απονομών το βράδυ του Σαββάτου θα ολοκληρωθεί για τα πληρώματα που λαμβάνουν μέρος στο Mille Miglia Experience Greece 2026, ένα μαγευτικό ταξίδι σχεδόν 1.200 χιλιομέτρων, σε ορισμένα από τα πιο όμορφα σημεία της χώρα μας!